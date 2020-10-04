МИД: За рубежом на выборах Жогорку Кенеша проголосовали 535 гражданина КР

За рубежом на выборах Жогорку Кенеша проголосовали 535 гражданина Кыргызстана. Об этом сообщил министр иностранных дел КР Чынгыз Айдарбеков

"Дипломатические учреждения за рубежом работают в штатном режиме. Дипмиссиями проделана масштабная информационно-разъяснительная работа с гражданами КР. Во всех дипучреждениях предусмотрены меры по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности",- информировал Айдарбеков.

По его словам, общее количество избирателей за пределами страны составило 32 602 гражданина КР.

В этом году первый избирательный участок был открыт в городе Южный Сахалинск в России. В данное время началось голосование в 20 избирательных округах. Последним голосование завершит избирательный участок на территории Посольства в Вашингтоне.

"По состоянию на 9 утра по бишкекскому времени, общая явка избирателей составила 535 граждан КР. Мы надеемся что, все избиратели примут участие в выборах", - добавил министр.