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МИД: За рубежом на выборах Жогорку Кенеша проголосовали 535 гражданина КР

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- Оксана Гут
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За рубежом на выборах Жогорку Кенеша проголосовали 535 гражданина Кыргызстана. Об этом сообщил министр иностранных дел КР Чынгыз Айдарбеков

"Дипломатические учреждения за рубежом работают в штатном режиме. Дипмиссиями проделана масштабная информационно-разъяснительная работа с гражданами КР. Во всех дипучреждениях предусмотрены меры по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности",- информировал Айдарбеков.

По его словам, общее количество избирателей за пределами страны составило 32 602 гражданина КР.

В этом году первый избирательный участок был открыт в городе Южный Сахалинск в России. В данное время началось голосование в 20 избирательных округах. Последним голосование завершит избирательный участок на территории Посольства в Вашингтоне.

"По состоянию на 9 утра по бишкекскому времени, общая явка избирателей составила 535 граждан КР. Мы надеемся что, все избиратели примут участие в выборах", - добавил министр.


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URL: https://www.vb.kg/392588
Теги:
выборы, Россия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Чингиз Айдарбеков, МИД
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Сюжет: Выборы-2020 (128 материалов)
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