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Выборы 2020. Избиратели сообщают о нарушении тайны голосования

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- Екатерина Улитина
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Избиратели сообщают о нарушениях тайны голосования на избирательных участках. Поводом для сообщений стало то, что рядом с урнами для голосования стоят люди, что дает им возможность контролировать выбор избирателей.

"Необходимо срочно устранить возможность контроля за голосованием, такая "технология" является составной частью "подкупа"... Уважаемые члены ЦИК, дайте срочное сообщение всем УИК чтобы немедленно убрали людей, контролирующих урны, а заодно и голоса избирателей", - написал директор НИСИ на своей странице в фейсбук Эмилбек Каптагаев.

Депутат в ЖК и кандидат в следующий созыв Эльвира Сурабалдиева также отметила, что могут быть попытки контролировать голосующих.

Корреспонденты VB.KG также стали свидетелями, что рядом с урнами стоят люди.


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URL: https://www.vb.kg/392590
Теги:
выборы, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева, #Выборы2020, Эмилбек Каптагаев
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Сюжет: Выборы-2020 (128 материалов)
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