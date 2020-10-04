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Заметили нарушения на выборах? Сall-центр принимает жалобы

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- Екатерина Улитина
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В Сall-центр Республиканского штаба по проведению выборов на 10.30 утра поступило 52 звонка. Об сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что в основном тематика поступающих звонков касается несоблюдению избирателями санитарно-эпидемиологических норм, некоторые граждане не могут найти себя в списке избирателей.

Отметим, сегодня с 8:00 утра до 20:00 часов вечера в административном здании дома правительства работает call-центр Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

В течение дня любой избиратель может позвонить на телефоны "горячей линии" и сообщить об отсутствии электричества, интернета, несоблюдении членами избирательных комиссий и наблюдателями масочного режима и установленных санитарных норм и иных нарушениях. 

Телефоны "горячей линии": (0312) 66 28 58, 62 51 19, 66 28 51, 96 14 54, 96 03 11, факс (0312) 66 61 97.

Необходимо отметить, что звонки на указанные номера со стационарных телефонов Бишкекской телефонной городской сети ОАО "Кыргызтелеком" бесплатные, с регионов и операторов мобильной связи – согласно действующим тарифам.


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URL: https://www.vb.kg/392593
Теги:
выборы, нарушения, #Выборы2020, Кыргызгаз
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Сюжет: Выборы-2020 (128 материалов)
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