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Получены первые итоги голосования за рубежом. Кто набрал больше голосов?

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- Екатерина Улитина
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В российских городах Сахалин и Владивосток, а также в Южной Корее завершилось голосование на выборах в Жогорку Кенеш. Уже известные первые итоги, которые выдает автоматическая система.

Согласно этим данным, наибольшее число голосов в этих городах получила партия "Бутун Кыргызстан".

Однако эти цифры не являются лишь предварительными. Окончательные итоги будут известны после ручного подсчета голосов.

Сегодня, в Кыргызстане проходят выборы в Жогорку Кенеш. Избирательные участки в Кыргызстане закроются в 20.00. Кроме того, работают 45 избирательных участков за рубежом.


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URL: https://www.vb.kg/392618
Теги:
Бутун Кыргызстан, выборы, Кыргызстан, #Выборы2020
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Сюжет: Выборы-2020 (132 материалов)
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