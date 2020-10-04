Получены первые итоги голосования за рубежом. Кто набрал больше голосов?

В российских городах Сахалин и Владивосток, а также в Южной Корее завершилось голосование на выборах в Жогорку Кенеш. Уже известные первые итоги, которые выдает автоматическая система.

Согласно этим данным, наибольшее число голосов в этих городах получила партия "Бутун Кыргызстан".

Однако эти цифры не являются лишь предварительными. Окончательные итоги будут известны после ручного подсчета голосов.

Сегодня, в Кыргызстане проходят выборы в Жогорку Кенеш. Избирательные участки в Кыргызстане закроются в 20.00. Кроме того, работают 45 избирательных участков за рубежом.