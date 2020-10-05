Непрошедшие в ЖК партии объединились. Требуют аннулировать итоги выборов

Непрошедшие в Жогорку Кенеш партии "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман нуру" и "Ордо" объединились. Об этом представители этих политобъединений сообщили сами на своих страницах в соцсетях. Они требуют аннулировать итоги парламентских выборов.

"Мы объединились, чтобы сказать беспределу под названием "выборы" нет. Мы считаем выборы несостоявшимся и нелегитимными. Призываем все оппозиционные силы и всех граждан присоединиться", - отмечают в партиях.

Все пять политобъединения заявили о намерении выйти на мирный митинг на центральную площадь Бишкека "Ала-Тоо". Там уже, отметим, протестуют социал-демократы, которые также возмущены результатами голосования.

Кроме того, партии "Ата Мекен" и "Республика" планируют собраться в 14:00 часов на акцию протеста возле здания Театра оперы и балета в Бишкеке.

Напомним, согласно предварительным данным ЦИК 7-ми процентный барьер преодолели:

"Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".