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Сторонники партий, митингующих у театра, двинулись на площадь

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- Екатерина Улитина
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Сторонники партий "Ата Мекен", "Замандаш", "Республика" и "Бир Бол" двинулись от Театра оперы и балета на площадь Ала-Тоо, где проходит митинг других партий.

Напомним, ряд партий, недовольных исходом голосования вышли на акции протеста с требованием признать выборы несостоявшимися.

Напомним, накануне, 4 октября, прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша. По предварительным данным, прошли "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан". Еще по ряду партий окончательного результата нет. Претендуют на депутатские места - "Республика", "Бутун Кыргызстан" и "Мекенчил".


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URL: https://www.vb.kg/392651
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, #Выборы2020
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Сюжет: Выборы-2020 (139 материалов)
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