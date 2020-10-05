Сторонники партий, митингующих у театра, двинулись на площадь

Сторонники партий "Ата Мекен", "Замандаш", "Республика" и "Бир Бол" двинулись от Театра оперы и балета на площадь Ала-Тоо, где проходит митинг других партий.

Напомним, ряд партий, недовольных исходом голосования вышли на акции протеста с требованием признать выборы несостоявшимися.

Напомним, накануне, 4 октября, прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша. По предварительным данным, прошли "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан". Еще по ряду партий окончательного результата нет. Претендуют на депутатские места - "Республика", "Бутун Кыргызстан" и "Мекенчил".