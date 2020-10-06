В Кыргызстане 164 новых случая COVID-19. Статистика на 6 октября

В Кыргызстане на 6 октября зарегистрировано 164 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 20
Ош - 22
Чуйская область – 19
Ошская область - 9
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 21
Баткенская область - 59.
За весь период зафиксировано 47 799 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 43 644 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 123 человека:
Бишкек – 8
Ош – 4
Чуйская область – 8
Ошская область – 41
Таласская область – 1
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 29
Баткенская область – 18.
На стационарном лечении находятся 1195 пациентов, на амбулаторном лечении – 1439 пациентов.
На 6 октября всего зарегистрировано 1066 летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 9 случаев:
г.Бишкек – 2
Чуйской области – 3
Баткенской области – 4.
За сутки выписаны из домашней самоизоляции 4 медика.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3336 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3063.