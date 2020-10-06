В Кыргызстане 164 новых случая COVID-19. Статистика на 6 октября

В Кыргызстане на 6 октября зарегистрировано 164 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 20

Ош - 22

Чуйская область – 19

Ошская область - 9

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 21

Баткенская область - 59.

За весь период зафиксировано 47 799 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 43 644 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 123 человека:

Бишкек – 8

Ош – 4

Чуйская область – 8

Ошская область – 41

Таласская область – 1

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 29

Баткенская область – 18.

На стационарном лечении находятся 1195 пациентов, на амбулаторном лечении – 1439 пациентов.

На 6 октября всего зарегистрировано 1066 летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 9 случаев:

г.Бишкек – 2

Чуйской области – 3

Баткенской области – 4.

За сутки выписаны из домашней самоизоляции 4 медика.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3336 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3063.