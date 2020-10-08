Статистика по COVID-19 на 8 октября по регионам

В Кыргызстане на 8 октября зарегистрировано 245 новых случаев COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 77
Ош - 13
Чуйская область – 17
Ошская область - 62
Таласская область – 3
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 44
Баткенская область - 19.
За весь период зафиксировано 48 342 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 43 957 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 159 человек:
Бишкек – 17
Ош – 11
Чуйская область – 14
Ошская область – 14
Таласская область – 10
Нарынская область – 11
Иссык-Кульская область – 20
Джалал-Абадская область – 37
Баткенская область – 25.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Ошская область – 1
Баткенская область – 2
Бишкек – 1.
Всего за сутки от коронавируса скончались 4 человека. За весь период пандемии -1073 человека.
На стационарном лечении находятся 1366 пациентов, на амбулаторном лечении – 1491 пациент.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 10 случаев:
г.Бишкек – 1
Чуйской области – 1
Ошской области – 4
Джалал-Абад области – 3
Таласской области – 1.
За сутки выписан из стационаров с выздоровлением 1 медик, из домашней самоизоляции выписаны 2.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3364 медработника, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3072.