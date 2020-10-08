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Статистика по COVID-19 на 8 октября по регионам

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 8 октября зарегистрировано 245 новых случаев COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 77

Ош - 13

Чуйская область – 17

Ошская область - 62

Таласская область – 3

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 44

Баткенская область - 19.

За весь период зафиксировано 48 342 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 43 957 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 159 человек:

Бишкек – 17

Ош – 11

Чуйская область – 14

Ошская область – 14

Таласская область – 10

Нарынская область – 11

Иссык-Кульская область – 20

Джалал-Абадская область – 37

Баткенская область – 25.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Ошская область – 1

Баткенская область – 2

Бишкек – 1.

Всего за сутки от коронавируса скончались 4 человека. За весь период пандемии -1073 человека.

На стационарном лечении находятся 1366 пациентов, на амбулаторном лечении – 1491 пациент.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 10 случаев:

г.Бишкек – 1

Чуйской области – 1

Ошской области – 4

Джалал-Абад области – 3

Таласской области – 1.

За сутки выписан из стационаров с выздоровлением 1 медик, из домашней самоизоляции выписаны 2.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3364 медработника, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3072.


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URL: https://www.vb.kg/392825
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Сюжет: Коронавирус (808 материалов)
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