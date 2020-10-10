В Кыргызстане 307 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 5 человек

В Кыргызстане на 10 октября зарегистрировано 307 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР. Штаб отмечает рост заражения.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 130 человек:
на стационарном лечении находятся 1642 пациентов, лечение амбулаторно получают 1520 пациента.
За сутки от COVID-19 скончались 5 человек: В Бишкеке – 2, в Ошской области – 3. С начала эпидемии от CJVID-19 скончались 1082 человека.
У 14 медицинских работников выявлен коронавирус.