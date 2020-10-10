В Кыргызстане 307 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 5 человек

В Кыргызстане на 10 октября зарегистрировано 307 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР. Штаб отмечает рост заражения.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 53 Ош - 17 Чуйская область – 16 Ошская область - 69 Таласская область – 7 Нарынская область – 3 Иссык-Кульская область – 12 Джалал-Абадская область – 59 Баткенская область – 71

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 130 человек:

Бишкек – 16 Ош – 13 Чуйская область – 12 Ошская область – 31 Таласская область – 1 Нарынская область – 14 Иссык-Кульская область – 5 Джалал-Абадская область – 28 Баткенская область – 10

на стационарном лечении находятся 1642 пациентов, лечение амбулаторно получают 1520 пациента.

За сутки от COVID-19 скончались 5 человек: В Бишкеке – 2, в Ошской области – 3. С начала эпидемии от CJVID-19 скончались 1082 человека.

У 14 медицинских работников выявлен коронавирус.