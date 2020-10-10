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В Кыргызстане 307 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 5 человек

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане на 10 октября зарегистрировано 307 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР. Штаб отмечает рост заражения.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  1. Бишкек - 53
  2. Ош - 17
  3. Чуйская область – 16
  4. Ошская область - 69
  5. Таласская область – 7
  6. Нарынская область – 3
  7. Иссык-Кульская область – 12
  8. Джалал-Абадская область – 59
  9. Баткенская область – 71

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 130 человек:

  1. Бишкек – 16
  2. Ош – 13
  3. Чуйская область – 12
  4. Ошская область – 31
  5. Таласская область – 1
  6. Нарынская область – 14
  7. Иссык-Кульская область – 5
  8. Джалал-Абадская область – 28
  9. Баткенская область – 10

на стационарном лечении находятся 1642 пациентов, лечение амбулаторно получают 1520 пациента.

За сутки от COVID-19 скончались 5 человек: В Бишкеке – 2, в Ошской области – 3. С начала эпидемии от CJVID-19 скончались 1082 человека.

У 14 медицинских работников выявлен коронавирус.


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URL: https://www.vb.kg/392920
Теги:
Ош, смертность, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (810 материалов)
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