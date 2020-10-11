Погода
$ 79.52 - 79.83
€ 93.42 - 94.17

В Кыргызстане 306 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 3 человека

48  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 11 октября зарегистрировано 306 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  1. Бишкек - 53
  2. Ош - 54
  3. Чуйская область – 20
  4. Ошская область - 52
  5. Таласская область – 2
  6. Нарынская область – 9
  7. Иссык-Кульская область – 12
  8. Джалал-Абадская область – 63
  9. Баткенская область – 41

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 168 человек:

  1. Бишкек – 24
  2. Ош – 13
  3. Чуйская область – 10
  4. Ошская область – 35
  5. Таласская область – 7
  6. Нарынская область – 5
  7. Иссык-Кульская область – 6
  8. Джалал-Абадская область – 44
  9. Баткенская область – 24

На стационарном лечении находятся 1679 пациентов, лечение амбулаторно получают 1616 пациента.

За сутки от COVID-19 скончались 3 человека: в баткенской области – 1, в Ошской области – 2. С начала эпидемии от COVID-19 скончались 1085 человек.

За прошедшие сутки у 22 медицинских работников выявлен коронавирус.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392944
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (811 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  