В Кыргызстане 306 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 3 человека

В Кыргызстане на 11 октября зарегистрировано 306 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 53 Ош - 54 Чуйская область – 20 Ошская область - 52 Таласская область – 2 Нарынская область – 9 Иссык-Кульская область – 12 Джалал-Абадская область – 63 Баткенская область – 41

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 168 человек:

Бишкек – 24 Ош – 13 Чуйская область – 10 Ошская область – 35 Таласская область – 7 Нарынская область – 5 Иссык-Кульская область – 6 Джалал-Абадская область – 44 Баткенская область – 24

На стационарном лечении находятся 1679 пациентов, лечение амбулаторно получают 1616 пациента.

За сутки от COVID-19 скончались 3 человека: в баткенской области – 1, в Ошской области – 2. С начала эпидемии от COVID-19 скончались 1085 человек.

За прошедшие сутки у 22 медицинских работников выявлен коронавирус.