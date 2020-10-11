В Кыргызстане 306 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 3 человека

В Кыргызстане на 11 октября зарегистрировано 306 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 168 человек:
На стационарном лечении находятся 1679 пациентов, лечение амбулаторно получают 1616 пациента.
За сутки от COVID-19 скончались 3 человека: в баткенской области – 1, в Ошской области – 2. С начала эпидемии от COVID-19 скончались 1085 человек.
За прошедшие сутки у 22 медицинских работников выявлен коронавирус.