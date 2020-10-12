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Когда ЦИК КР назначит дату новых выборов Жогорку Кенеша

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- Оксана Гут
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ЦИК КР примет решение о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша в срок до 6 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Центризбиркоме напоминают, что 6 октября своим постановлением за № 249 итоги голосования на избирательных участках на парламентских выборах, прошедших 4 октября, были признаны недействительными.

Согласно части 1 статьи 38 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызскй Республики", в случае если выборы признаны недействительными и несостоявшимися, кандидат, политические партии по итогам голосования не избраны, назначаются повторные выборы. Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся соответствующими избирательными комиссиями.

Таким образом, в срок до 6 ноября 2020 года Центральная избирательная комиссия примет решение о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

"Центральная избирательная комиссия считает важным до назначения повторных выборов на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан, в целях снижения рисков поствыборных кризисов принять изменения в избирательное законодательство в части снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога", - отмечают в ведомстве.

В связи с чем, 7 октября Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР приняла решение обратиться в Жогорку Кенеш и просить рассмотреть в короткие сроки:

  1. вопросы снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога;
  2. вопросы изменения порядка применения права смены избирательного адреса (заявление по форме 2), в части однократности смены избирательного адреса, запрета смены избирательного адреса в пределах одной области, а также завершения приема заявлений за 30 дней до дня голосования;
  3. вопросы законодательного регулирования участия в повторных выборах политических партий, действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов выборов.

Также решено направить в Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел КР поступившее в ЦИК КР заявление 12 политических партий - "Бир Бол", "Чон Казат", "Республика", "Мекенчил", "Реформа", "Ыйман Нуру", "Ата Мекен", "Мекен Ынтымагы", "Бутун Кыргызстан", "Ордо", "Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов", "Социал Демократы", в котором они указывают на нарушения со стороны партий "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" - для дачи правовой оценки указанных в заявлении нарушений со стороны данных партий.

"При этом фото- и видеоматериалы, доказывающие указанные нарушения, ЦИК рекомендует заявителям предоставить в Генпрокуратуру и МВД", - подчеркивается в сообщении.

При этом Центральная избирательная комиссия отмечает, что конституционным законом предусмотрен запрет на участие в повторных выборах в отношении кандидатов, чьи действия послужили основанием для признания выборов недействительными. Вопросы участия в повторных выборах политических партий, допускавших нарушения в ходе выборов, требуют законодательного регулирования.


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URL: https://www.vb.kg/392979
Теги:
выборы, нарушения, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Генеральная прокуратура, МВД, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (146 материалов)
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