В Кыргызстане 343 новых случая COVID-19, за сутки скончались 2 человека

В Кыргызстане на 13 октября зарегистрировано 343 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 81

Ош - 18

Чуйская область – 21

Ошская область - 46

Иссык-Кульская область – 17

Джалал-Абадская область – 77

Баткенская область - 83.

За весь период зафиксировано 49 871 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 44 712 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 190 человек:

Бишкек – 25

Ош – 7

Чуйская область – 9

Ошская область – 46

Таласская область – 1

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 43

Баткенская область – 42.

На стационарном лечении – 1776 пациентов, на амбулаторном лечении – 1833 пациента.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Ошская область – 1

Бишкек – 1.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 2 человека, за весь период - 1092 человека.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 12 случаев:

г.Ош – 1

Баткенской области – 2

Ошской области – 1

Джалал-Абад области – 7

Иссык-Кульской области – 1.

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 2 медика, из домашней самоизоляции - 5.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3449 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3096.