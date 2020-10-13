В Кыргызстане 343 новых случая COVID-19, за сутки скончались 2 человека

В Кыргызстане на 13 октября зарегистрировано 343 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 81
Ош - 18
Чуйская область – 21
Ошская область - 46
Иссык-Кульская область – 17
Джалал-Абадская область – 77
Баткенская область - 83.
За весь период зафиксировано 49 871 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 44 712 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 190 человек:
Бишкек – 25
Ош – 7
Чуйская область – 9
Ошская область – 46
Таласская область – 1
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область – 43
Баткенская область – 42.
На стационарном лечении – 1776 пациентов, на амбулаторном лечении – 1833 пациента.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Ошская область – 1
Бишкек – 1.
За прошедшие сутки от коронавируса скончались 2 человека, за весь период - 1092 человека.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 12 случаев:
г.Ош – 1
Баткенской области – 2
Ошской области – 1
Джалал-Абад области – 7
Иссык-Кульской области – 1.
За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 2 медика, из домашней самоизоляции - 5.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3449 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3096.