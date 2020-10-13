Погода
$ 79.59 - 79.84
€ 93.42 - 94.17

В Кыргызстане 343 новых случая COVID-19, за сутки скончались 2 человека

36  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 13 октября зарегистрировано 343 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 81

Ош - 18

Чуйская область – 21

Ошская область - 46

Иссык-Кульская область – 17

Джалал-Абадская область – 77

Баткенская область - 83.

За весь период зафиксировано 49 871 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 44 712 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 190 человек:

Бишкек – 25

Ош – 7

Чуйская область – 9

Ошская область – 46

Таласская область – 1

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 43

Баткенская область – 42.

На стационарном лечении – 1776 пациентов, на амбулаторном лечении – 1833 пациента.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Ошская область – 1

Бишкек – 1.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 2 человека, за весь период - 1092 человека.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 12 случаев:

г.Ош – 1

Баткенской области – 2

Ошской области – 1

Джалал-Абад области – 7

Иссык-Кульской области – 1.

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 2 медика, из домашней самоизоляции - 5.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3449 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3096.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393019
Теги:
Кыргызстан, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (813 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  