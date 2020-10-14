В Кыргызстане 330 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 2 человека

В Кыргызстане на 14 октября зарегистрировано 330 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 68
Ош - 36
Чуйская область – 12
Ошская область - 74
Таласская область - 9
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область – 70
Баткенская область - 43.
За весь период зафиксировано 50 201 зараженный коронавирусом. При этом за все время выздоровели 44 884 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 172 человека:
Бишкек – 14
Ош – 10
Чуйская область – 17
Ошская область – 39
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 7
Джалал-Абадская область – 47
Баткенская область – 35.
На стационарном лечении находятся 1960 пациентов, на амбулаторном лечении – 1801 пациента.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Баткенская область – 2.
Всего за сутки от коронавируса скончались двое человек, за весь период 1094 человека.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 7 случаев:
Баткенской области – 1
Талаской области – 2
джалал-Абад области – 3
Иссык-Кульской области – 1.
За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 2 медика, из домашней самоизоляции - 7.
за все время пандемии COVID-19 заразились 3456 медработников, из которых выздоровели 3105.