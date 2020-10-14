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В Кыргызстане 330 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 2 человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 14 октября зарегистрировано 330 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 68

Ош - 36

Чуйская область – 12

Ошская область - 74

Таласская область - 9

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область – 70

Баткенская область - 43.

За весь период зафиксировано 50 201 зараженный коронавирусом. При этом за все время выздоровели 44 884 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 172 человека:

Бишкек – 14

Ош – 10

Чуйская область – 17

Ошская область – 39

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 7

Джалал-Абадская область – 47

Баткенская область – 35.

На стационарном лечении находятся 1960 пациентов, на амбулаторном лечении – 1801 пациента.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Баткенская область – 2.

Всего за сутки от коронавируса скончались двое человек, за весь период 1094 человека.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 7 случаев:

Баткенской области – 1

Талаской области – 2

джалал-Абад области – 3

Иссык-Кульской области – 1.

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 2 медика, из домашней самоизоляции - 7.

за все время пандемии COVID-19 заразились 3456 медработников, из которых выздоровели 3105.


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URL: https://www.vb.kg/393058
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (816 материалов)
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