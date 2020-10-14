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К концу года у переболевших коронавирусом граждан не останется иммунитета

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- Виктория Гунгер
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К концу года у переболевших коронавирусом граждан не останется иммунитета к COVID-19. Об этом пишет казахстанский Zakon.kz со ссылкой на Минздрав РК.

По различным оценкам ученных, бессимптомно переболевшие граждане имеют антитела порядка 1 месяца.

- Пик коронавирусной инфекции пришелся на июнь-июль месяц, если следующая вспышка будет в ноябре-декабре месяце, даже у тех, кто переболел есть большой риск заболеть КВИ, так как антитела идут на убыль, - говорится в сообщении Минздрава РК.

Напомним, в Кыргызстане на 14 октября зарегистрировано 330 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии.


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URL: https://www.vb.kg/393067
Теги:
эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (816 материалов)
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