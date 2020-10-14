К концу года у переболевших коронавирусом граждан не останется иммунитета к COVID-19. Об этом пишет казахстанский Zakon.kz со ссылкой на Минздрав РК.

По различным оценкам ученных, бессимптомно переболевшие граждане имеют антитела порядка 1 месяца.

- Пик коронавирусной инфекции пришелся на июнь-июль месяц, если следующая вспышка будет в ноябре-декабре месяце, даже у тех, кто переболел есть большой риск заболеть КВИ, так как антитела идут на убыль, - говорится в сообщении Минздрава РК.

Напомним, в Кыргызстане на 14 октября зарегистрировано 330 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии.