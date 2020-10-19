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За продажу голоса предложили ввести уголовную ответственность

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане предложили ужесточить ответственность за продажу голосов, вплоть до уголовного преследования. Своим мнением об изменении избирательного законодательства поделился член член рабочей группы по совершенствованию выборов в КР Кайрат Маматов.

Кроме того, он отмечает, что технически возможно провести выборы президента и депутатов ЖК в один день.

"Да, это возможно технически, в 2016 году мы это проходили. Но нагрузка была на ТИКи, так как это были местные выборы (и некоторые города и села прошли ещё весной того года), а референдум прошёл в короткие сроки. В данное время, учитывая уровень выборов, недавняя вовлеченность наших коллег( 32 000 членов комиссий и аппарат ЦИК), политические и экономические волнения в стране, погодные условия и другие факторы возможно осложнят процесс для ЦИК и госорганов КР", - считает Маматов.

Сейчас он предлагает внести следующие изменения:

  1. снизить республиканский и региональный пороги до 5% и 0,5% соответственно;
  2. избирательный залог оставить на действующем уровне (5 млн сомов);
  3. запретить участие не только кандидатов, но и партий, по вине которых признаются недействительными итоги голосования;
  4. статус кандидата - запрет в участии в выборах государственным и муниципальным служащим, руководства государственных и муниципальных АО и ГП,
  5. Чётко определиться по статусу Спикера ЖК и его вице;
  6. полная отмена Формы 2.
  7. Вернуть ГРС кадастр и дать возможность зарегистрироваться по основному месту жительства гражданам КР, проживающих в неузаконенных жилмассивах;
  8. убрать ограничения по количеству избирателей на УИК в 2500 избирателей. Вернуть норму " как правило не более 2500". Невозможно чётко контролировать количество избирателей на участке.
  9. ужесточить норму в кодексах по "продаже голоса избирателем", вплоть до уголовной, применения административного ресурса за давление на членов комиссий и подчинённых;
  10. усилить защиту членов ТИК и УИК от административного давления со стороны работодателей по основой работе( запрет на увольнение или перемещение без согласия на весь срок избрания).
  11. снизить количество сбора подписей для регистрации кандидатом в президенты КР( с 30 000 до 5 000- 10 000).

Напомним, депутаты ЖК инициировали законопроект об изменении избирательного законодательства. Он уже принят в первом чтении. Предлагается отменить форму 2, снизить избирательный залог до 1 млн сомов и порог до 3% голосов избирателей.


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URL: https://www.vb.kg/393241
Теги:
выборы, Кыргызстан, #Выборы2020
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Сюжет: Выборы-2020 (147 материалов)
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