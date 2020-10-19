За продажу голоса предложили ввести уголовную ответственность

В Кыргызстане предложили ужесточить ответственность за продажу голосов, вплоть до уголовного преследования. Своим мнением об изменении избирательного законодательства поделился член член рабочей группы по совершенствованию выборов в КР Кайрат Маматов.

Кроме того, он отмечает, что технически возможно провести выборы президента и депутатов ЖК в один день.

"Да, это возможно технически, в 2016 году мы это проходили. Но нагрузка была на ТИКи, так как это были местные выборы (и некоторые города и села прошли ещё весной того года), а референдум прошёл в короткие сроки. В данное время, учитывая уровень выборов, недавняя вовлеченность наших коллег( 32 000 членов комиссий и аппарат ЦИК), политические и экономические волнения в стране, погодные условия и другие факторы возможно осложнят процесс для ЦИК и госорганов КР", - считает Маматов.

Сейчас он предлагает внести следующие изменения:

снизить республиканский и региональный пороги до 5% и 0,5% соответственно; избирательный залог оставить на действующем уровне (5 млн сомов); запретить участие не только кандидатов, но и партий, по вине которых признаются недействительными итоги голосования; статус кандидата - запрет в участии в выборах государственным и муниципальным служащим, руководства государственных и муниципальных АО и ГП, Чётко определиться по статусу Спикера ЖК и его вице; полная отмена Формы 2. Вернуть ГРС кадастр и дать возможность зарегистрироваться по основному месту жительства гражданам КР, проживающих в неузаконенных жилмассивах; убрать ограничения по количеству избирателей на УИК в 2500 избирателей. Вернуть норму " как правило не более 2500". Невозможно чётко контролировать количество избирателей на участке. ужесточить норму в кодексах по "продаже голоса избирателем", вплоть до уголовной, применения административного ресурса за давление на членов комиссий и подчинённых; усилить защиту членов ТИК и УИК от административного давления со стороны работодателей по основой работе( запрет на увольнение или перемещение без согласия на весь срок избрания). снизить количество сбора подписей для регистрации кандидатом в президенты КР( с 30 000 до 5 000- 10 000).

Напомним, депутаты ЖК инициировали законопроект об изменении избирательного законодательства. Он уже принят в первом чтении. Предлагается отменить форму 2, снизить избирательный залог до 1 млн сомов и порог до 3% голосов избирателей.