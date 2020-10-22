Выборы в ЖК планируют перенести. Депутаты будут работать без зарплаты

Комитет парламента по конституционному законодательству и государственному устройству одобрил проект закона о приостановлении действия некоторых норм Закона "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша".

Теперь законопроект должен пройти одобрение на сессии Жогорку Кенеша. Сейчас депутаты собираются на заседание, где планируется рассмотреть проект сразу в трех чтениях.

Депутат Дастан Бекешев в социальных сетях уже написал, что повторные выборы, которые ЦИК назначил на 20 декабря отменяются.

- Депутаты будут работать без ЗП. Выборы отменяются, - написал Дастан Бекешев.

Отметим, в Жогорку Кенеше активно обсуждают инициативу перенести выборы депутатов и президента КР на весну 2021 года. Перед выборами планируется провести конституционную реформу.