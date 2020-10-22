Погода
$ 80.50 - 80.84
€ 94.47 - 95.59

Выборы в ЖК планируют перенести. Депутаты будут работать без зарплаты

809  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Комитет парламента по конституционному законодательству и государственному устройству одобрил проект закона о приостановлении действия некоторых норм Закона "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша".

Теперь законопроект должен пройти одобрение на сессии Жогорку Кенеша. Сейчас депутаты собираются на заседание, где планируется рассмотреть проект сразу в трех чтениях.

Депутат Дастан Бекешев в социальных сетях уже написал, что повторные выборы, которые ЦИК назначил на 20 декабря отменяются.

- Депутаты будут работать без ЗП. Выборы отменяются, - написал Дастан Бекешев.

Отметим, в Жогорку Кенеше активно обсуждают инициативу перенести выборы депутатов и президента КР на весну 2021 года. Перед выборами планируется провести конституционную реформу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393413
Теги:
выборы, Кыргызстан, #Выборы2020, Дастан Бекешев, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (151 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  