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"Социал-демократы" выступили против перенесения даты выборов

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- Оксана Гут
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"Социал-демократы" выступили против перенесения даты выборов. Официальное заявление сделал лидер партии Сеид Атамбаев.

Он заявил, что принятый накануне закон о переносе даты выборов нарушает конституционное право граждан по выборному процессу и незаконно увеличивает сроки полномочий депутатов нынешнего созыва.

"Мы выступаем против перенесения даты выборов, поскольку это нарушает конституционное право граждан по выборному процессу и увеличивает сроки полномочий депутатов. А также вопросами референдума и изменениями в Конституции должен заниматься новый созыв парламента", - говорится в заявлении.

При этом лидер "Социал-демократов" выражает признательность депутатам 6-го созыва за принятие закона о снижении избирательного порога и залога, и отмену формы-2.

"Это возможность для всех провести честные и прозрачные выборы", - считает Атамбаев.

Вместе с тем, партия выступает за прекращение давления на членов ЦИК.

"В законе "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики" в статье 5 часть 7 указано, что "Деятельность состава Центральной избирательной комиссии до истечения его полномочий не может быть приостановлена в связи с роспуском Жогорку Кенеша, изменением состава коалиции фракций в Жогорку Кенеше, прекращением и досрочным прекращением полномочий Президента".

В законе также сказано, что члены ЦИК не могут преследоваться за свое мнение, предложение по тому или иному вопросу. "Воздействие на члена и сотрудников аппарата Центральной избирательной комиссии с целью воспрепятствования исполнению ими своих полномочий и служебных обязанностей либо принятия решения в чью-либо пользу, насильственные действия, оскорбления, а равно клевета, распространение искаженной информации о выполнении ими полномочий и служебных обязанностей влекут ответственность, установленную законом". В преддверии проведения повторных парламентских выборов изменение состава ЦИК считаем нецелесообразным", - высказались "Социал-демократы".


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URL: https://www.vb.kg/393438
Теги:
выборы, Конституция, нарушения, партии, Кыргызстан, политика, Сеидбек Атамбаев, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (153 материалов)
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