Страсти по выборам. Когда в КР выберут депутатов?

Странная ситуация сложилась в Кыргызстане вокруг парламента. С одной стороны выборы 4 октября признаны несостоявшимися и Центральная избирательная комиссия уже объявила дату повторных выборов - 20 декабря. Мало того, что объявила, но уже успела собрать документы с партий, которые готовы участвовать в предвыборной гонке.

С другой стороны Жогорку Кенеш принимает закон, который отодвигает парламентские выборы на весну 2021 года. Премьр-министр, исполняющий обязанности президента, Садыр Жапаров в своих заявлениях это решение явно поддерживает.

Добавляет беспокойства инициатива о проведении в ближайшие месяцы конституционной реформы. Многие считают, что депутаты у которых 28 октября заканчиваются полномочия не имеют юридического и морального права вносить поправки в Конституцию.

Редакция VB.KG выясняла, когда же в Кыргызстане выберут новый созыв парламента.

Депутаты нарушили закон

Сегодня, 26 октября, ряд юристов провели пресс-конференцию на которой поделились своими анализами о политической ситуации в стране. Если резюмировать их выступление, они становятся на защиту Центральной избирательной комиссии и выступают за проведение повторных выборов в ЖК 20 декабря.

При этом депутаты ЖК уже приняли другой закон, который отодвигает парламентские выборы на весну 2021 года.

Юрист правовой клиники "Адилет" Искендер Какеев считает, что этот закон не может иметь юридической силы, так как противоречит Конституции и действующим законам.

"Суть закона в том, что будет перенос выборов в связи с конституционной реформой. Выборы намерены провести до 1 июня 2021 года. Таким образом закон подливает полномочия депутатов шестого созыва. Мы установили целую массу нарушений Конституции и законов. Так, Конституция не позволяет депутатам продлевать полномочия и переносить выборы. Полномочия ЖК истекают 28 октября, после этого депутаты не имеют право принимать законы, назначать референдум и выборы", - говорит юрист.

Кроме того, Искендер Какеев отмечает, что закон был принят без общественного обсуждения, хотя это обязанность государства предоставлять это право гражданам. Однако, законопроект был выставлен для ознакомления 22 октября и в этот же день принят сразу в трех чтениях.

С ним согласна эксперт по конституционному праву Сания Токтогазиева. Она сообщила, что сейчас запущен процесс по оспариванию закона о переносе выборов. Группа юристов обратилась в Конституционную палату с требованием признать закон неконституционным. По мнению Токтогазиевой, выборы в ЖК должны пройти как можно скорее.

"Нынешнее правительство КР в свете последних событий испытывает кризис легитимности власти. Есть острая потребность признания нашего правительства на международном уровне. Единственное верное решение - это своевременное проведение открытых, честных выборов в ЖК. Отмена или перенос выборов приведет к углублению кризиса легитимности власти. Как на международном, так и на национальном уровне", - сказала она.

Другое мнение

Экс-премьер-министр Феликс Кулов считает, что сейчас Центральная избирательная комиссия делает все возможное, чтобы обелить себя, так как в противном случае окажется, что членам ЦИК может грозить не только роспуск, но и уголовное преследование.

"Позицию ЦИК понять можно, они пытаются в первом случае себя обелить, иначе им грозит не только роспуск, а по второму факту- здесь уже само собой напрашивается решение обратиться в Конститционную палату.

Удивляет другое. ЦИК решил полностью проигнорировать (пусть даже неправильные и спорные) решения суда об отмене выборов и конституционный закон. В пику суду и парламенту установил сроки окончательной подачи документов, создал искусственный ажиотаж, запустив процесс принятия документов от политических партий, решивших участвовать в выборах.

Как это понимать? Получается ЦИКу решения суда и законы, повторяю, даже если они неправильные и спорные, "по барабану"?", - задается вопросом Кулов.

Кроме того, он подчеркивает, что одного объявления даты выборов - мало. Параллельно партии и ЦИК проводят огромный массив работы по подготовке.

"При всей справедливой критике в адрес ушедшего президента по поводу проваленной избирательной кампании, определённая часть вины лежит безусловно и на ЦИКе. Но судя по всему мы продолжаем наступать на те же грабли...", - написал Кулов на своей странице в соцсети.

Отметим, пока юристы не пришли к единому мнению. Точку в этих вопросах должны поставить Конституционная палата и Верховный суд.

Что привело к этой ситуации?

Кратко напомним, какие события предшествовали сложившейся ситуации.