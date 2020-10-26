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Крик души врача из "красной" зоны: Нет элементарных условий и медикаментов

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- Екатерина Улитина
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Врач Ысык-Атинской территориальной больницы рассказала об ужасных условиях работы. Заведующая отделением Ысык-Атинской территориальной больницы в социальных сетях анонимно рассказала в каких условиях медики вынуждены работать в "красных зонах".

По ее словам, она ведет борьбу с коронавирусом с января 2020 года.

"До сих пор мы в красной зоне. Питание остаётся слабым, только, чтобы не протянуть ноги. Обеспечение медикаментами и медоборудованием очень плохое: нет спирта, не работает без камера. Многие лекарства приобретают сами больные.

Инфекционное отделение находится в аварийном состоянии тогда как все инфекционные отделения по республике были отремонтированы и оснащены, построены новые больницы. Сантехника и электропроводка настолько старые, что не выдерживают нагрузки более двух концентраторов. Двери и окна старые, вываливаются. Тяжёлых больных выхаживаем в ПИТе, которая также не соответствует нормам. Сейчас на 10 койках у меня лежит 20 больных. Двое из них крайне тяжёлые. Нагрузка колоссальная.

В данный момент идёт кампания по моему увольнению, поскольку я начала требовать соблюдения правил инфекционного контроля, ремонта, нормального питания и условий проживания.

Я выражаю мнение всего нашего коллектива. Как быть дальше? Сдать позиции и уйти? Борьба слишком неравная. Нужна поддержка", - написала медик.

За комментариями по этому поводу редакция VB.KG обратилась к вице-премьер-министру Аиде Исмаиловой, которая сообщила, что берет этот вопрос под личный контроль.

- Мы будем выяснять ситуацию в этой больнице и о результатах обязательно сообщу позже, - заверила она.


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URL: https://www.vb.kg/393527
Теги:
Ысык-Атинский район, Кыргызстан, медики, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (834 материалов)
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