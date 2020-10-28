В КР 538 новых случаев COVID-19. Два человека скончались

В Кыргызстане на 28 октября зарегистрировано 538 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 139 Ош - 23 Чуйская область – 40 Ошская область - 52 Таласская область - 25 Нарынская область - 17 Иссык-Кульская область – 31 Джалал-Абадская область – 86 Баткенская область - 125

За весь период зафиксировано 57 276 зараженных коронавирусом. Выздоровели за все время 48 637 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 414 человек:

Бишкек – 65 Ош – 41 Чуйская область – 46 Ошская область – 76 Таласская область – 15 Нарынская область – 4 Иссык-Кульская область – 22 Джалал-Абадская область – 83 Баткенская область – 62

За минувшие сутки зафиксировано два летальных исхода в Бишкеке и Джалал-Абадской области. С начала эпидемии от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии скончались 1 138 человек.

За сутки зарегистрировано 5 случаев заражения медицинских работников.

Бишкек – 1 Ошской области – 3 Баткенской области – 1

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 1, домашней самоизоляции 11 медработников.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3602 случая, из которых выздоровели 3302 медработника.