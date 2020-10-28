В КР 538 новых случаев COVID-19. Два человека скончались

В Кыргызстане на 28 октября зарегистрировано 538 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
За весь период зафиксировано 57 276 зараженных коронавирусом. Выздоровели за все время 48 637 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 414 человек:
За минувшие сутки зафиксировано два летальных исхода в Бишкеке и Джалал-Абадской области. С начала эпидемии от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии скончались 1 138 человек.
За сутки зарегистрировано 5 случаев заражения медицинских работников.
За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 1, домашней самоизоляции 11 медработников.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3602 случая, из которых выздоровели 3302 медработника.