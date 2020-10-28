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В КР 538 новых случаев COVID-19. Два человека скончались

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане на 28 октября зарегистрировано 538 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  1. Бишкек - 139
  2. Ош - 23
  3. Чуйская область – 40
  4. Ошская область - 52
  5. Таласская область - 25
  6. Нарынская область - 17
  7. Иссык-Кульская область – 31
  8. Джалал-Абадская область – 86
  9. Баткенская область - 125

За весь период зафиксировано 57 276 зараженных коронавирусом. Выздоровели за все время 48 637 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 414 человек:

  1. Бишкек – 65
  2. Ош – 41
  3. Чуйская область – 46
  4. Ошская область – 76
  5. Таласская область – 15
  6. Нарынская область – 4
  7. Иссык-Кульская область – 22
  8. Джалал-Абадская область – 83
  9. Баткенская область – 62

За минувшие сутки зафиксировано два летальных исхода в Бишкеке и Джалал-Абадской области. С начала эпидемии от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии скончались 1 138 человек.

За сутки зарегистрировано 5 случаев заражения медицинских работников.

  1. Бишкек – 1
  2. Ошской области – 3
  3. Баткенской области – 1

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 1, домашней самоизоляции 11 медработников.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3602 случая, из которых выздоровели 3302 медработника.


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URL: https://www.vb.kg/393582
Теги:
эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (836 материалов)
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