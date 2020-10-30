Кыргызстан не будет проводить повторные выборы депутатов ЖК в декабре

Кыргызстан не будет проводить повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша, запланированные на 20 декабря. Точку в этом вопросе поставил Верховный суд.

По данным пресс-службы, ВС не стал рассматривать кассационную жалобу Центральной избирательной комиссии на решение административного суда Бишкека.

Жалоба была возвращена заявителю в связи с истечением срока обжалования судебного акта.

Напомним, 28 октября октября ЦИК подала жалобу в Верховный суд, но ее вернули без рассмотрения в связи с вопросами к документам об уплате госпошлины. 29 октября ЦИК вновь направил жалобу, ее вновь оставили без рассмотрения в связи с истечением сроков подачи жалоб.

Напомним, выборы в ЖК, прошедшие 4 октября, были признаны несостоявшимися. ЦИК назначил повторные выборы на 20 декабря в соответствии с законодательством. На следующий день 22 октября Жогорку Кенеш приняли закон, предусматривающий перенос выборов на весну 2021 году и проведение конституционной реформы.