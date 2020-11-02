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В Кыргызстане 436 новых случаев COVID-19, 5 летальных исходов

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане 436 новых случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  1. Бишкек - 112
  2. Ош - 32
  3. Чуйская область – 18
  4. Ошская область - 27
  5. Таласская область - 15
  6. Нарынская область - 3
  7. Иссык-Кульская область – 41
  8. Джалал-Абадская область – 108
  9. Баткенская область - 80

Всего за весь период в Кыргызстане выявлено 59 879 случаев.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

  1. Бишкек – 60
  2. Ош – 27
  3. Чуйская область – 41
  4. Ошская область – 25
  5. Таласская область – 3
  6. Иссык-Кульская область – 19
  7. Джалал-Абадская область – 82
  8. Баткенская область – 75

Всего за сутки зарегистрировано: 332

За весь период выздоровели 50 741

От COVID-19 скончались за сутки пять человек. В Бишкеке умерли три пациента, В Баткенской и Таласской областях по одному летальному исходу.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 3441 пациент, из них:

  1. 49 человек (1,4%) - удовлетворительное состояние;
  2. 2325 (67,5%) - средней тяжести;
  3. 956 (27,7%) - тяжелые;
  4. 111 (3,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3941 пациент.


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URL: https://www.vb.kg/393719
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (838 материалов)
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