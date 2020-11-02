В Кыргызстане 436 новых случаев COVID-19, 5 летальных исходов

В Кыргызстане 436 новых случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Всего за весь период в Кыргызстане выявлено 59 879 случаев.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Всего за сутки зарегистрировано: 332
За весь период выздоровели 50 741
От COVID-19 скончались за сутки пять человек. В Бишкеке умерли три пациента, В Баткенской и Таласской областях по одному летальному исходу.
В настоящее время на стационарном лечении находятся 3441 пациент, из них:
На амбулаторном лечении – 3941 пациент.