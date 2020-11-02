В Кыргызстане 436 новых случаев COVID-19, 5 летальных исходов

В Кыргызстане 436 новых случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 112 Ош - 32 Чуйская область – 18 Ошская область - 27 Таласская область - 15 Нарынская область - 3 Иссык-Кульская область – 41 Джалал-Абадская область – 108 Баткенская область - 80

Всего за весь период в Кыргызстане выявлено 59 879 случаев.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Бишкек – 60 Ош – 27 Чуйская область – 41 Ошская область – 25 Таласская область – 3 Иссык-Кульская область – 19 Джалал-Абадская область – 82 Баткенская область – 75

Всего за сутки зарегистрировано: 332

За весь период выздоровели 50 741

От COVID-19 скончались за сутки пять человек. В Бишкеке умерли три пациента, В Баткенской и Таласской областях по одному летальному исходу.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 3441 пациент, из них:

49 человек (1,4%) - удовлетворительное состояние; 2325 (67,5%) - средней тяжести; 956 (27,7%) - тяжелые; 111 (3,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3941 пациент.