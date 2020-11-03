В Кыргызстане 400 новых случаев COVID-19, 4 человека скончались

В Кыргызстане 400 новых случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Всего за весь период в Кыргызстане выявлено 60279 случаев.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 547 человек:
За весь период выздоровели 51 288
От COVID-19 скончались за сутки четыре человека: двое в Бишкеке и двое в Баткенской области.
На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 3367 пациентов, из них:
Лечение амбулаторно получают 3889 пациентов.
За сутки коронавирус выявлен еще у пяти медиков.