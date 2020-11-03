В Кыргызстане 400 новых случаев COVID-19, 4 человека скончались

В Кыргызстане 400 новых случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 88 Ош - 9 Чуйская область – 59 Ошская область - 33 Таласская область - 4 Нарынская область - 7 Иссык-Кульская область – 35 Джалал-Абадская область – 97 Баткенская область - 68

Всего за весь период в Кыргызстане выявлено 60279 случаев.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 547 человек:

Бишкек – 125 Ош – 22 Чуйская область – 65 Ошская область – 117 Таласская область – 12 Нарынская область – 6 Иссык-Кульская область – 38 Джалал-Абадская область – 96 Баткенская область – 66

За весь период выздоровели 51 288

От COVID-19 скончались за сутки четыре человека: двое в Бишкеке и двое в Баткенской области.

На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 3367 пациентов, из них:

56 человек (1,6%) - удовлетворительное состояние; 2265 (67,2%) - средней тяжести; 937 (27,8%) - тяжелые; 109 (3,2%) - крайне тяжелые.

Лечение амбулаторно получают 3889 пациентов.

За сутки коронавирус выявлен еще у пяти медиков.