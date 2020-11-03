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В Кыргызстане 400 новых случаев COVID-19, 4 человека скончались

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане 400 новых случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  1. Бишкек - 88
  2. Ош - 9
  3. Чуйская область – 59
  4. Ошская область - 33
  5. Таласская область - 4
  6. Нарынская область - 7
  7. Иссык-Кульская область – 35
  8. Джалал-Абадская область – 97
  9. Баткенская область - 68

Всего за весь период в Кыргызстане выявлено 60279 случаев.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 547 человек:

  1. Бишкек – 125
  2. Ош – 22
  3. Чуйская область – 65
  4. Ошская область – 117
  5. Таласская область – 12
  6. Нарынская область – 6
  7. Иссык-Кульская область – 38
  8. Джалал-Абадская область – 96
  9. Баткенская область – 66

За весь период выздоровели 51 288

От COVID-19 скончались за сутки четыре человека: двое в Бишкеке и двое в Баткенской области.

На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 3367 пациентов, из них:

  1. 56 человек (1,6%) - удовлетворительное состояние;
  2. 2265 (67,2%) - средней тяжести;
  3. 937 (27,8%) - тяжелые;
  4. 109 (3,2%) - крайне тяжелые.

Лечение амбулаторно получают 3889 пациентов.

За сутки коронавирус выявлен еще у пяти медиков.


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URL: https://www.vb.kg/393769
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Сюжет: Коронавирус (839 материалов)
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