Садыр Жапаров: Партийная система разрушила страну

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров во время встречи населением Ошской области заявил, что выборы президента и депутатов Жогорку Кенеша должны пройти строго в соответствии с Конституцией. При этом он выступает за изменение Конституции.

- Общественность предлагает параллельное проведение выборов президента и депутатов Жогорку Кенеша. Но, согласно статье 64 Конституции Кыргызской Республики, только президент уполномочен назначать выборы депутатов Жогорку Кенеша. Мы громко заявили всему миру о том, что мы вернулись в конституционно-правовое поле. Поэтому выборы должны быть легитимными, а значит парламентские выборы пройдут после президентских" - сказал исполняющий обязанности президента.

"Президент назначает выборы в Жогорку Кенеш в предусмотренных настоящей Конституцией случаях; принимает решение о назначении досрочных выборов в Жогорку Кенеш в порядке и случаях, предусмотренных настоящей Конституцией - Конституция. Статья 64" "В случае если Президент не назначит выборы депутатов Жогорку Кенеша в сроки, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, выборы депутатов Жогорку Кенеша считаются назначенными. Центральная избирательная комиссия в течение 2 календарных дней официально публикует в средствах массовой информации дату проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша и организует подготовку и проведение выборов в сроки, установленные настоящим конституционным Законом - п.6, гл 11 Закон о выборах президента и депутатов ЖК"

Также Садыр Жапаров коснулся темы партийной системы и конституционной реформы.

- Я считаю, что народные возмущения по поводу парламентских выборов 4 октября являются справедливыми. Партийная система разрушила страну за 10 лет: она создала клановую систему, разделила людей на богатых и бедных, а также привела к расцвету коррупции. По этой причине было принято решение, провести конституционную реформу. В настоящее время эксперты и специалисты работают в этом направлении. Без поддержки народа референдума не будет. Предложения каждого гражданина будут учтены. Для меня воля народа превыше всего", - заключил Садыр Жапаров.

В ходе своей поздки Жапаров еще раз подтвердил, что будет участвовать в президентских выборах.

- У общественности возникает множество вопросов по поводу даты президентских выборов. Данная прерогатива была у Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, однако депутаты не смогли своевременно назначить дату выборов. В соответствии с законом, эта задача была автоматически передана Центральной избирательной комиссии, которая обозначила 10 января 2020 года как день президентских выборов. Как было отмечено ранее, я буду принимать участие в выборах. Но перед этим, соответствии с законом, я сложу с себя полномочия президента, и буду участвовать в выборах как рядовой гражданин, - сказал Садыр Жапаров.

Он заверил, что не допустит использование на выборах "административного ресурса".

"Применение "административного ресурса" в ходе подготовки и проведения выборов является одной из чувствительных и наиболее острых проблем избирательного процесса. Это вызывает у людей большую озлобленность. Я этого недопущу, я буду бороться с этим. Я никогда не был вовлечен в коррупционные схемы, напротив, я стал жертвой политического дела, меня арестовали, когда я пытался донести до властей голос народа. Но справедливость восторжествовала и время расставило все по своим местам. Народ Кыргызстана оказал мне большую поддержку. Я всегда буду благодарен за это", - заключил Садыр Жапаров.