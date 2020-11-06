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В Кыргызстане за сутки выявлено 439 случаев коронавирусной инфекции

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане за сутки выявленно 439 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 166

Ош - 17

Чуйская область – 55

Ошская область - 24

Таласская область - 17

Нарынская область - 11

Иссык-Кульская область – 45

Джалал-Абадская область – 52

Баткенская область - 52

Всего за весь период зарегистрировано 61 748 случаев.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 512 человек.

Всего за весь период выздоровели 52 855 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/393872
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (842 материалов)
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