В Кыргызстане за сутки выявлено 439 случаев коронавирусной инфекции

В Кыргызстане за сутки выявленно 439 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 166

Ош - 17

Чуйская область – 55

Ошская область - 24

Таласская область - 17

Нарынская область - 11

Иссык-Кульская область – 45

Джалал-Абадская область – 52

Баткенская область - 52

Всего за весь период зарегистрировано 61 748 случаев.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 512 человек.

Всего за весь период выздоровели 52 855 пациентов.