В Кыргызстане за сутки выявлено 439 случаев коронавирусной инфекции

В Кыргызстане за сутки выявленно 439 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 166
Ош - 17
Чуйская область – 55
Ошская область - 24
Таласская область - 17
Нарынская область - 11
Иссык-Кульская область – 45
Джалал-Абадская область – 52
Баткенская область - 52
Всего за весь период зарегистрировано 61 748 случаев.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 512 человек.
Всего за весь период выздоровели 52 855 пациентов.