В Кыргызстане за сутки выявлено 556 новых случаев коронавирусной инфекции

За сутки в Кыргызстане выявлено 556 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
За весь период выявлено 62 304 случая.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 551 пациент:
Всего за весь период выздоровели 53 406 человек.
За сутки пять медицинских работников заразились COVID-19. Болезнь подтвердили у троих медиков в Иссык-Кульской области, один в Баткенской области и в Ошской области