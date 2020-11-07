В Кыргызстане за сутки выявлено 556 новых случаев коронавирусной инфекции

За сутки в Кыргызстане выявлено 556 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 160 Ош - 42 Чуйская область – 95 Ошская область - 54 Таласская область - 17 Нарынская область - 7 Иссык-Кульская область – 40 Джалал-Абадская область – 91 Баткенская область - 50

За весь период выявлено 62 304 случая.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 551 пациент:

Бишкек – 143 Ош – 20 Чуйская область – 75 Ошская область – 95 Таласская область – 9 Нарынская область – 12 Иссык-Кульская область – 42 Джалал-Абадская область – 83 Баткенская область – 72

Всего за весь период выздоровели 53 406 человек.

За сутки пять медицинских работников заразились COVID-19. Болезнь подтвердили у троих медиков в Иссык-Кульской области, один в Баткенской области и в Ошской области