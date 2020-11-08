У трети кыргызстанцев выработались антитела к COVID - исследование

У 30,8% кыргызстанцев обнаружены антитела к вирусу SARS-CoV-2. Высокий уровень серопревалентности к данному вирусу отмечен в Нарынской (62,7%), Чуйской (50,3%), Таласской (49%), Иссык-Кульской (46%) областях и в г. Бишкек (52,2%). Об этом сообщается по результатам исследования, которое проводило Министерство здравоохранения.

Данное исследование было проведено с июля по октябрь месяцы 2020 года при технической поддержке странового офиса ВОЗ в Кыргызстане.

Целью данного исследования было изучение популяционного иммунитета к COVID-19 у населения КР в зависимости от пола, возраста и географического распространения для обоснования ответных мер в области общественного здравоохранения.

Результаты проведенного исследования показали, что в целом по республике процент людей, имеющих антитела к вирусу SARS-CoV-2, к началу августа месяца составил 30,8%. Высокий уровень серопревалентности к данному вирусу отмечен в Нарынской (62,7%), Чуйской (50,3%), Таласской (49%), Иссык-Кульской (46%) областях и в г. Бишкек (52,2%).

Низкие показатели выявления антител к данному вирусу отмечены на юге республики в Баткенской (13%), Жалал-Абадской (13,0%), Ошской (16,3%) и в г. Ош (14,6%). Низкие проценты уровня антител у населения южных регионов объясняется, тем что анализы в этих регионах было взято в начале июля месяца, когда только начинались вырабатываться антитела, а в северных регионах анализы были взяты в конце июля и вначале августа месяца.

Анализ динамики заболеваемости показал, что в октябре месяце отмечался рост заболеваемости в регионах, где был низкий процент коллективного иммунитета по сравнению с регионами, где отмечался высокий уровень серопревалентности.

По предварительным данным, лица, имеющие антитела к вирусу SARS-CoV-2 имели клинические проявления COVID-19 в 70,8%, из них обратились за медицинской помощью 22,0% и были госпитализированы 6,0%.

Планируется продолжение данного исследования ,полученные результаты позволят получить ответы на многие вопросы, которые способствуют повышению мер борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.