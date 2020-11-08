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В Кыргызстане за сутки зафиксировано 515 новых случаев COVID-19

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане за сутки зафиксировано 515 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  1. Бишкек - 107
  2. Ош - 43
  3. Чуйская область – 60
  4. Ошская область - 52
  5. Таласская область - 20
  6. Нарынская область - 1
  7. Иссык-Кульская область – 45
  8. Джалал-Абадская область – 133
  9. Баткенская область - 54

Всего за весь период зарегистрировано 62 819 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 546 пациентов.

  1. Бишкек – 117
  2. Ош – 24
  3. Чуйская область – 71
  4. Ошская область – 86
  5. Таласская область – 13
  6. Нарынская область – 6
  7. Иссык-Кульская область – 20
  8. Джалал-Абадская область – 113
  9. Баткенская область – 96

Всего за весь период выздоровели 53 952 пациента.

На стационарном лечении находятся 3409 пациентов, из них:

  1. 58 человек (1,7%) - удовлетворительное состояние;
  2. 2195 (64,3%) - средней тяжести;
  3. 1019 (29,8%) - тяжелые;
  4. 137 (4,0%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 3634 пациента.

За сутки коронавирус подтвердился у семи медиков, с выздоровлением выписаны 10 медработников.


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URL: https://www.vb.kg/393907
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (848 материалов)
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