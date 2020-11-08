В Кыргызстане за сутки зафиксировано 515 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за сутки зафиксировано 515 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 107 Ош - 43 Чуйская область – 60 Ошская область - 52 Таласская область - 20 Нарынская область - 1 Иссык-Кульская область – 45 Джалал-Абадская область – 133 Баткенская область - 54

Всего за весь период зарегистрировано 62 819 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 546 пациентов.

Бишкек – 117 Ош – 24 Чуйская область – 71 Ошская область – 86 Таласская область – 13 Нарынская область – 6 Иссык-Кульская область – 20 Джалал-Абадская область – 113 Баткенская область – 96

Всего за весь период выздоровели 53 952 пациента.

На стационарном лечении находятся 3409 пациентов, из них:

58 человек (1,7%) - удовлетворительное состояние; 2195 (64,3%) - средней тяжести; 1019 (29,8%) - тяжелые; 137 (4,0%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 3634 пациента.

За сутки коронавирус подтвердился у семи медиков, с выздоровлением выписаны 10 медработников.