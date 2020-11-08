В Кыргызстане за сутки зафиксировано 515 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за сутки зафиксировано 515 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Всего за весь период зарегистрировано 62 819 случаев COVID-19.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 546 пациентов.
Всего за весь период выздоровели 53 952 пациента.
На стационарном лечении находятся 3409 пациентов, из них:
На амбулаторном лечении находятся 3634 пациента.
За сутки коронавирус подтвердился у семи медиков, с выздоровлением выписаны 10 медработников.