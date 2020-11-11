Студент Нью-Йоркского университета претендует на пост президента КР

Бывший член правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Аймен Касенов будет баллотироваться в президенты Кыргызстана.

Как сообщает ЦИК КР, сегодня он подал заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики в порядке самовыдвижения.

Касенов Аймен Абдыталипович родился 11 апреля 1974 года рождения, студент Нью-Йоркского Университета (г. Прага, Чешская Республика).

Напоминаем, что по состоянию на 11 ноября в Центральную избирательную комиссию поступили 13 заявлений от граждан Кыргызской Республики о выдвижении кандидатами на должность президента Кыргызской Республики. Это Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Бакыт Бакетаев, Канат Исаев, Абдыкаар Сыдыков, Сызыкбай Турдумалиев, Нурлан Мотуев, Рашид Тагаев, Женишбек Байгуттиев, Клара Сооронкулова.

От редакции отметим, что Аймен Касенов ранее занимал должность генерального директора ТОО "Газпром-Нефть Казахстан", замгендиректора ТОО "Газпром-Нефть Таджикистан", позже был членом правления Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР).