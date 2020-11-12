Элеонора Турдубекова будет участвовать в выборах на пост президента КР

В ЦИК поступило 17-ое заявление от кандидата на должность президента Кыргызской Республики.

12 ноября с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента КР в порядке самовыдвижения обратилась гражданка КР Турдубекова Элеонора Маратовна, 29 июля 1971 года рождения, заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева.

Напоминаем, что по состоянию на 12 ноября в Центральную избирательную комиссию поступило 16 заявлений от граждан Кыргызской Республики о выдвижении кандидатами на должность президента Кыргызской Республики. Это Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Бакыт Бакетаев, Канат Исаев, Абдыкаар Сыдыков, Сызыкбай Турдумалиев, Нурлан Мотуев, Рашид Тагаев, Женишбек Байгуттиев, Клара Сооронкулова, Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Кубанычбек Кадыров.

Однако, отметим, что сегодня политолог Бакыт Бакетаев редакции VB.KG сообщил, что отказывается от участия в выборах в пользу Садыра Жапарова.