Выдвижение кандидатов в президенты завершено. В гонке участвуют 63 человека

Завершился первый этап выборной кампании-период выдвижения кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. Об этом заявляет пресс-служба ЦИК КР.
По состоянию на 23:59 часов 14 ноября в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили документы от 65 кандидатов. Из них 2 заявления отозвано – от Бакыта Бакетаева и Жыпаркула Тургуналиева.
Свои кандидатуры в рамках самовыдвижения выдвинули 62 гражданина КР, 1 выдвинут политической партией.
Среди кандидатов 8 женщин, 55 мужчин:
1. А. Мадумаров;
2. А. Абдылдаев;
3. К. Чороев;
4. Н. Нышанов;
5. Б. Асанов;
6. К. Исаев;
7. А. Сыдыков;
8. С. Турдумалиев;
9. Н. Мотуев;
10. Р. Тагаев;
11. Ж. Байгуттиев;
12. К. Сооронкулова;
13. А. Касенов;
14. А Эсенбеков;
15. К. Кадыров;
16. Э. Турдубекова;
17. С. Шер-Нияз;
18. У. Кабылбеков;
19. И. Товкеев;
20. Б. Калмаматов;
21. Ж. Камчиев;
22. М. Арстанбек;
23. Т. Уметалиева;
24. А. Малиев;
25. М. Болгомбаев;
26. А. Зарипова;
27. К. Базаркулов;
28. Б. Романов;
29. Т. Жумабеков;
30. И. Ташов;
31. Е. Токтогулов;
32. К. Исмаилова;
33. М. Кайыпов;
34. Т. Бакир уулу;
35. К. Асанов;
36. Т. Ормуков;
37. К. Иманалиев;
38. О. Мадинов;
39. А. Араева;
40. А. Тукунов;
41. Р. Джеенбеков;
42. Т. Акжолтоев;
43. А. Эркетаев;
44. С. Энназаров;
45. Ю. Лилиенталь;
46. Ч. Капаров;
47. Ж. Суйуналиев;
48. Ж. Искендеров;
49. К. Исабеков;
50. Б. Темишов;
51. Б. Жумагулов;
52. Б. Керимбеков;
53. Е. Клипачева;
54. Э. Абакиров;
55. У. Кочкоров;
56. К. Токтосунов;
57. А. Маматов;
58. С. Аджиматов;
59. Б. Тольбаев;
60. А. Сегизбаев;
61. М. Калыбеков;
62. С. Ибраев
63. С. Жапаров.
Также в ЦИК было отмечено, что накануне поздно вечером Садыр Жапаров отозвал документы и вновь подал заявление на должность президента Кыргызской Республики.