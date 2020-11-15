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Выдвижение кандидатов в президенты завершено. В гонке участвуют 63 человека

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- Оксана Гут
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Завершился первый этап выборной кампании-период выдвижения кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. Об этом заявляет пресс-служба ЦИК КР.

По состоянию на 23:59 часов 14 ноября в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили документы от 65 кандидатов. Из них 2 заявления отозвано – от Бакыта Бакетаева и Жыпаркула Тургуналиева.

Свои кандидатуры в рамках самовыдвижения выдвинули 62 гражданина КР, 1 выдвинут политической партией.

Среди кандидатов 8 женщин, 55 мужчин:

1. А. Мадумаров;

2. А. Абдылдаев;

3. К. Чороев;

4. Н. Нышанов;

5. Б. Асанов;

6. К. Исаев;

7. А. Сыдыков;

8. С. Турдумалиев;

9. Н. Мотуев;

10. Р. Тагаев;

11. Ж. Байгуттиев;

12. К. Сооронкулова;

13. А. Касенов;

14. А Эсенбеков;

15. К. Кадыров;

16. Э. Турдубекова;

17. С. Шер-Нияз;

18. У. Кабылбеков;

19. И. Товкеев;

20. Б. Калмаматов;

21. Ж. Камчиев;

22. М. Арстанбек;

23. Т. Уметалиева;

24. А. Малиев;

25. М. Болгомбаев;

26. А. Зарипова;

27. К. Базаркулов;

28. Б. Романов;

29. Т. Жумабеков;

30. И. Ташов;

31. Е. Токтогулов;

32. К. Исмаилова;

33. М. Кайыпов;

34. Т. Бакир уулу;

35. К. Асанов;

36. Т. Ормуков;

37. К. Иманалиев;

38. О. Мадинов;

39. А. Араева;

40. А. Тукунов;

41. Р. Джеенбеков;

42. Т. Акжолтоев;

43. А. Эркетаев;

44. С. Энназаров;

45. Ю. Лилиенталь;

46. Ч. Капаров;

47. Ж. Суйуналиев;

48. Ж. Искендеров;

49. К. Исабеков;

50. Б. Темишов;

51. Б. Жумагулов;

52. Б. Керимбеков;

53. Е. Клипачева;

54. Э. Абакиров;

55. У. Кочкоров;

56. К. Токтосунов;

57. А. Маматов;

58. С. Аджиматов;

59. Б. Тольбаев;

60. А. Сегизбаев;

61. М. Калыбеков;

62. С. Ибраев

63. С. Жапаров.

Также в ЦИК было отмечено, что накануне поздно вечером Садыр Жапаров отозвал документы и вновь подал заявление на должность президента Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/394096
Теги:
Адахан Мадумаров, Канат Исаев, Равшан Жээнбеков, Садыр Жапаров, выборы, президент, Кыргызстан, Клара Сооронкулова, ЦИК
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