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За сутки коронавирус подтвердился еще у 15 медработников

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- Оксана Гут
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За сутки в стране COVID-19 подтвердился еще у 15 медицинских работников. Из них двое работали в красной зоне. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи выявлены в:

Баткенской области – 3

г. Бишкек – 3

Чуйской области – 1

Ошской области – 1

Джалал-Абадской области – 4 (1 в красной зоне)

Таласской области – 3 (1 в красной зоне).

В то же время с выздоровлением выписаны из стационаров 6 медиков.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3750 медработников, из которых выздоровели 3505.

В Минздраве сообщили, что на сегодняшний день по итогам заседаний комиссии 479-ти медицинским работникам выплачено по 200 тысяч сомов компенсаций. И семьям 29 медиков, погибших от коронавируса, по 1 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/394158
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, медики, врачи, компенсация, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (863 материалов)
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