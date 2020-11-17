За сутки коронавирус подтвердился еще у 15 медработников

За сутки в стране COVID-19 подтвердился еще у 15 медицинских работников. Из них двое работали в красной зоне. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи выявлены в:
Баткенской области – 3
г. Бишкек – 3
Чуйской области – 1
Ошской области – 1
Джалал-Абадской области – 4 (1 в красной зоне)
Таласской области – 3 (1 в красной зоне).
В то же время с выздоровлением выписаны из стационаров 6 медиков.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3750 медработников, из которых выздоровели 3505.
В Минздраве сообщили, что на сегодняшний день по итогам заседаний комиссии 479-ти медицинским работникам выплачено по 200 тысяч сомов компенсаций. И семьям 29 медиков, погибших от коронавируса, по 1 млн сомов.