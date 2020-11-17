За сутки коронавирус подтвердился еще у 15 медработников

За сутки в стране COVID-19 подтвердился еще у 15 медицинских работников. Из них двое работали в красной зоне. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи выявлены в:

Баткенской области – 3

г. Бишкек – 3

Чуйской области – 1

Ошской области – 1

Джалал-Абадской области – 4 (1 в красной зоне)

Таласской области – 3 (1 в красной зоне).

В то же время с выздоровлением выписаны из стационаров 6 медиков.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3750 медработников, из которых выздоровели 3505.

В Минздраве сообщили, что на сегодняшний день по итогам заседаний комиссии 479-ти медицинским работникам выплачено по 200 тысяч сомов компенсаций. И семьям 29 медиков, погибших от коронавируса, по 1 млн сомов.