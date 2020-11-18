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Теперь узнать о состоянии родственника в стационаре можно по ТГ-каналу

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- Оксана Гут
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Специалисты Министерства здравоохранения открыли Телеграм–канал, где можно узнать о состоянии пациента, который на данный момент находится в стационаре. Запросы обрабатываются с 09:00 до 18:00 часов. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Отмечается, что родные могут обратиться в случае, если пациент не может говорить по состоянию здоровья или не имеет при себе средств для связи.

Чтобы узнать о состоянии родных или близких, необходимо следующая информация:

  1. ФИО и год рождения пациента;
  2. Стационар, в котором находится пациент;
  3. Отделение (по возможности номер палаты).

Кроме того, для подтверждение ваших родственных связей с пациентом, необходим один из документов:

  1. Свидетельство о браке;
  2. Свидетельство о рождении. К этим данным необходимо прикрепить фото вашего паспорта.

Для безопасности персональных данных скройте данные ПИН и номер паспорта.

После запроса, ответы о состоянии больного будут высылаться в личные сообщения. Связь будет осуществляется по контакту: @akwatov

https://t.me/infohospital


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URL: https://www.vb.kg/394210
Теги:
Минздрав, социальные сети, Кыргызстан, больница, Помощь, коронавирус, карантин
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