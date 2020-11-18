Теперь узнать о состоянии родственника в стационаре можно по ТГ-каналу

Специалисты Министерства здравоохранения открыли Телеграм–канал, где можно узнать о состоянии пациента, который на данный момент находится в стационаре. Запросы обрабатываются с 09:00 до 18:00 часов. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Отмечается, что родные могут обратиться в случае, если пациент не может говорить по состоянию здоровья или не имеет при себе средств для связи.

Чтобы узнать о состоянии родных или близких, необходимо следующая информация:

ФИО и год рождения пациента; Стационар, в котором находится пациент; Отделение (по возможности номер палаты).

Кроме того, для подтверждение ваших родственных связей с пациентом, необходим один из документов:

Свидетельство о браке; Свидетельство о рождении. К этим данным необходимо прикрепить фото вашего паспорта.

Для безопасности персональных данных скройте данные ПИН и номер паспорта.

После запроса, ответы о состоянии больного будут высылаться в личные сообщения. Связь будет осуществляется по контакту: @akwatov

https://t.me/infohospital