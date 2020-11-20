Из политической гонки на пост президента КР выбыли еще 12 кандидатов

Из политической гонки на пост президента Кыргызстана выбыли еще 12 кандидатов. Им возвратили документы. Такое решение принято накануне, 19 ноября, на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Документы из-за наличия непогашенной судимости возвращены Бектуру Асанову, Кубанычбеку Кадырову и Нурлану Мотуеву.

Кроме того, в выборах не будут участвовать Анаркуль Араева, Анар Зарипов, Юлия Лилиенталь, Елена Клипачева, Жээнбек Искендеров, Куттумидин Базаркулов, Чынгыз Капаров, Тынчтык Акжолтаев и Султан Аджиматов. Они не предоставили сертификат от "Кыргызтеста" о знании государственного языка.

Напомним, 15 ноября завершился первый этап выборной кампании-период выдвижения кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. В ЦИК поступили документы от 65 кандидатов. Из них 3 заявления были отозваны – от Бакыта Бакетаева, Жыпаркула Тургуналиева и Карагач Исмаилова. Таким образом на сегодня в качестве кандидатов в президенты остались 50 человек.

Выборы в президенты КР состоятся 10 января 2021 года.