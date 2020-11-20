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Из политической гонки на пост президента КР выбыли еще 12 кандидатов

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- Оксана Гут
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Из политической гонки на пост президента Кыргызстана выбыли еще 12 кандидатов. Им возвратили документы. Такое решение принято накануне, 19 ноября, на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Документы из-за наличия непогашенной судимости возвращены Бектуру Асанову, Кубанычбеку Кадырову и Нурлану Мотуеву.

Кроме того, в выборах не будут участвовать Анаркуль Араева, Анар Зарипов, Юлия Лилиенталь, Елена Клипачева, Жээнбек Искендеров, Куттумидин Базаркулов, Чынгыз Капаров, Тынчтык Акжолтаев и Султан Аджиматов. Они не предоставили сертификат от "Кыргызтеста" о знании государственного языка.

Напомним, 15 ноября завершился первый этап выборной кампании-период выдвижения кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. В ЦИК поступили документы от 65 кандидатов. Из них 3 заявления были отозваны – от Бакыта Бакетаева, Жыпаркула Тургуналиева и Карагач Исмаилова. Таким образом на сегодня в качестве кандидатов в президенты остались 50 человек.

Выборы в президенты КР состоятся 10 января 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/394256
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, политика, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (168 материалов)
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