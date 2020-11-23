Еще двое кандидатов отказались от участия в выборах президента Кыргызстана. Они отозвали свои документы с ЦИК.

Сегодня, 23 ноября, 52-летний Мадинов Орозобек Капарбекович - адвокат - обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах президента Кыргызской Республики, назначенных на 10 января 2021 года.

Также ранее, 21 ноября, с аналогичным заявлением в ЦИК КР обратился 35-летний временно не работающий гражданин Кайыпов Марат Таштанович.

Таким образом на сегодня в качестве кандидатов в президенты осталось 48 человек.