47 кандидатов в президенты КР: Безработные, члены НКО, госслужащие...

Подведены итоги этапа выдвижения кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. В выборах участвуют 47 кандидатов. Об этом сообщает ЦИК КР.

14 ноября в 23 часа 59 минут завершился этап выдвижения кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. К этому времени в ЦИК КР поступило 65 заявлений о выдвижении от граждан, из них 8 – женщин и 57 мужчин. 64 гражданина подали документы в порядке самовыдвижения и 1 выдвинут от политической партии - Сазыкбай Турдумалиев от п/п "Республиканская партия Улутман".

Для выдвижения кандидатом на должность президента необходимо было представить в ЦИК КР заявление вместе с документами, согласно части 5 статьи 49 конституционного закона.

Из подавших заявления о выдвижении на должность президента Кыргызской Республики:

- работающих в государственных учреждениях – 5;

- в некоммерческих организациях - 30;

- депутаты ЖК КР – 3;

- временно не работающих – 24;

- пенсионеры – 3.

Возрастная категория:

- от 35 лет до 45 лет – 31;

- от 45 лет до 55 лет – 30;

- от 55 лет до 65 лет- 4.

Рабочей группой по приему документов кандидатов на должность президента Кыргызской Республики на основе официальной информации уполномоченных органов проведена проверка соответствия документов кандидатов требованиям, установленным Конституцией и конституционным законом Кыргызской Республики.

Согласно статье 62 Конституции Кыргызской Республики и части 3 статьи 50 конституционного закона: "Президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики, не имеющий гражданства иностранного государства, не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет".

Все выдвинутые кандидаты соответствуют требованиям законодательства по гражданству Кыргызской Республики и возрасту.

От 9 кандидатов не представлены сертификаты об уровне владения государственным языком (Зарипова А. А., Араева А. М., Акжолтоев Т.А., Лилиенталь Ю.В., Капаров Ч. К., Искендеров Ж. У., Клипачева Е. С., Аджиматов С. А., Базаркулов К. Д.).

Согласно части 3 статьи 3 конституционного закона: "Не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда".

Согласно части 4 статьи 3 конституционного Закона: "Не имеют права быть избранными на должность Президента, депутатом Жогорку Кенеша лица, чья судимость не погашена в установленном законом порядке".

Установлено наличие непогашенной судимости у 3-х кандидатов (Асанов Б. Ж., Кадыров К. Б., Мотуев Н. А. - имеет непогашенную судимость и отбывает наказание по приговору суда).

На основании полученных сведений от Государственной регистрационной службы при правительстве КР, Государственной пограничной службы КР, Главного управления информационных технологий Министерства внутренних дел КР, в том числе информации полученной посредством системы электронного межведомственного взаимодействия "Түндүк", 50 выдвинутым кандидатам выданы справки о соответствии выдвинутого кандидата требованиям Конституции Кыргызской Республики и конституционного закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

19 ноября ЦИК КР приняла решение о возврате документов 12 выдвинутым кандидатам:

- 3 кандидатам по основаниям, предусмотренным частями 3, 4 статьи 3 конституционного Закона (Асанов Б. Ж., Кадыров К. Б. и Мотуев Н. А.);

- 9 кандидатам по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 5 статьи 49, статьей 51 конституционного закона (Зарипова А,А., Араева А. М., Акжолтоев Т.А., Лилиенталь Ю.В., Капаров Ч. К., Искендеров Ж. У., Клипачева Е. С., Аджиматов С. А., Базаркулов К. Д.).

По состоянию на 24 ноября от 6 кандидатов в ЦИК КР поступили заявления об отказе от дальнейшего участия на выборах президента Кыргызской Республики (Бакетаев Б.К., Тургуналиев Ж.Т., Исмаилова К.Дж., Кайыпов М.Т., Мадинов О.К., Жумабеков Т. Т.).

Всего на 24 ноября - 47 выдвинутых кандидатов на должность президента Кыргызской Республики:

1. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич - самовыдвижение

2. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич - самовыдвижение

3. Нышанов Назарбек Айтбекович - самовыдвижение

4. Чороев Кубан Аманбекович - самовыдвижение

5. Исаев Канатбек Кедейканович - самовыдвижение

6. Сыдыков Абдыкаар Токтобекович - самовыдвижение

7. Турдумалиев Сазыкбай Абдрахманович - от политической партии "Республиканская партия Улутман"

8. Тагаев Рашид Бакирович - самовыдвижение

9. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович - самовыдвижение

10. Сооронкулова Клара - самовыдвижение

11. Касенов Аймен Абдыталипович - самовыдвижение

12. Эсенбеков Азамат Эсенбекович - самовыдвижение

13. Турдубекова Элеонара Маратовна - самовыдвижение

14. Шер-Нияз Садык - самовыдвижение

15. Кабылбеков Урустам Кубанычбекович - самовыдвижение

16. Товкеев Ильгиз Шамшытбекович - самовыдвижение

17. Камчиев Жамбылбек - самовыдвижение

18. Арстанбек Мыктыбек - самовыдвижение

19. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич - самовыдвижение

20. Уметалиева Токтайым Джумаковна - самовыдвижение

21. Малиев Арсланбек Касымакунович - самовыдвижение

22. Болгомбаев Медер Кадыркулович - самовыдвижение

23. Романов Бакыт Асылбекович - самовыдвижение

24. Ташов Имамидин Асамидинович - самовыдвижение

25. Бакир уулу Турсунбай - самовыдвижение

26. Асанов Курсан Сатарович - самовыдвижение

27. Токтогулов Ербол Бекинович - самовыдвижение

28. Ормуков Темирлан Иниятович - самовыдвижение

29. Иманалиев Каныбек Капашович - самовыдвижение

30. Тукунов Акжолтой Шакирбекович - самовыдвижение

31. Джеенбеков Равшан Бабырбекович - самовыдвижение

32. Эркетаев Айбек Шарабидинович - самовыдвижение

33. Энназаров Санжарбек Арзыкулович - самовыдвижение

34. Суйуналиев Жаныбек Курманканович - самовыдвижение

35. Исабеков Кубанычбек Сатиндиевич - самовыдвижение

36. Темишов Базарбай - самовыдвижение

37. Жумагулов Бакытбек Сатымбаевич - самовыдвижение

38. Керимбеков Бакыт Макенович - самовыдвижение

39. Абакиров Эльдар Курманбекович - самовыдвижение

40. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич - самовыдвижение

41. Токтосунов Кубанычбек Абдышевич - самовыдвижение

42. Маматов Адилет Джанышбаевич - самовыдвижение

43. Тольбаев Бабыржан Латиханович - самовыдвижение

44. Сегизбаев Абдил Кенешевич - самовыдвижение

45. Калыбеков Мирлан Калыбекович - самовыдвижение

46. Ибраев Самат Кулукеевич - самовыдвижение

47. Жапаров Садыр Нуркожоевич - самовыдвижение.