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Встречей Имамидина Ташова со СМИ заинтересовалась Генпрокуратура

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- Оксана Гут
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Генпрокуратура направила в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР публикации о проведенной кандидатом в президенты Имамидином Ташовым встрече с представителями СМИ.

"25 ноября в соответствии с требованиями вышеуказанных нормативных правовых актов в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов были направлены и публикации, размещенные в сети Интернет о проведенной кандидатом в президенты Кыргызской Республики Ташовым И.А. встрече с представителями средств массовой информации, в ходе которой обсуждались планы кандидата", - сообщила накануне пресс-служба ведомства.

Одновременно с этим, органы прокуратуры республики в соответствии с предусмотренными Конституцией полномочиями призывает всех участников избирательного процесса строго соблюдать законность и не допускать нарушения избирательного законодательства.

В ведомстве напомнили, что в целях обеспечения требований Конституции и законов Кыргызской Республики в период подготовки и проведения выборов президента Кыргызской Республики Генеральной прокуратурой приняты организационные меры, в том числе образован Штаб по обеспечению прокурорского надзора за избирательным законодательством.

От редакции добавим, что Имамидин Ташов является генеральным директором ОсОО "KG Group". Он баллотируется в президенты Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/394500
Теги:
выборы, нарушения, Кыргызстан, Генеральная прокуратура, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (173 материалов)
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