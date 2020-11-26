Встречей Имамидина Ташова со СМИ заинтересовалась Генпрокуратура

Генпрокуратура направила в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР публикации о проведенной кандидатом в президенты Имамидином Ташовым встрече с представителями СМИ.

"25 ноября в соответствии с требованиями вышеуказанных нормативных правовых актов в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов были направлены и публикации, размещенные в сети Интернет о проведенной кандидатом в президенты Кыргызской Республики Ташовым И.А. встрече с представителями средств массовой информации, в ходе которой обсуждались планы кандидата", - сообщила накануне пресс-служба ведомства.

Одновременно с этим, органы прокуратуры республики в соответствии с предусмотренными Конституцией полномочиями призывает всех участников избирательного процесса строго соблюдать законность и не допускать нарушения избирательного законодательства.

В ведомстве напомнили, что в целях обеспечения требований Конституции и законов Кыргызской Республики в период подготовки и проведения выборов президента Кыргызской Республики Генеральной прокуратурой приняты организационные меры, в том числе образован Штаб по обеспечению прокурорского надзора за избирательным законодательством.

От редакции добавим, что Имамидин Ташов является генеральным директором ОсОО "KG Group". Он баллотируется в президенты Кыргызстана.