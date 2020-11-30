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За сутки в Кыргызстане зафиксировано 380 новых случаев COVID-19

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- Екатерина Улитина
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За сутки в Кыргызстане выявлено 380 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  1. Бишкек - 137
  2. Ош - 4
  3. Чуйская область – 79
  4. Ошская область - 18
  5. Таласская область - 19
  6. Нарынская область - 10
  7. Иссык-Кульская область – 38
  8. Джалал-Абадская область – 48
  9. Баткенская область - 27

За весь период выявлено 72 807 случаев.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 360 пациентов:

  1. Бишкек – 84
  2. Ош – 24
  3. Чуйская область – 59
  4. Ошская область – 13
  5. Таласская область – 17
  6. Нарынская область – 1
  7. Иссык-Кульская область – 49
  8. Джалал-Абадская область – 53
  9. Баткенская область – 60

За весь период выздоровели 64 149 пациентов.

В Кыргызстане на сегодняшний день более 6 тысяч активных случаев заболевания. Из них 2833 пациента находятся на стационарном лечении, 3772 - на амбулаторном. В крайне тяжелом состоянии 113 человек, в тяжелом - 733.


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URL: https://www.vb.kg/394595
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (887 материалов)
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