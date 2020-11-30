За сутки в Кыргызстане зафиксировано 380 новых случаев COVID-19

За сутки в Кыргызстане выявлено 380 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 137 Ош - 4 Чуйская область – 79 Ошская область - 18 Таласская область - 19 Нарынская область - 10 Иссык-Кульская область – 38 Джалал-Абадская область – 48 Баткенская область - 27

За весь период выявлено 72 807 случаев.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 360 пациентов:

Бишкек – 84 Ош – 24 Чуйская область – 59 Ошская область – 13 Таласская область – 17 Нарынская область – 1 Иссык-Кульская область – 49 Джалал-Абадская область – 53 Баткенская область – 60

За весь период выздоровели 64 149 пациентов.

В Кыргызстане на сегодняшний день более 6 тысяч активных случаев заболевания. Из них 2833 пациента находятся на стационарном лечении, 3772 - на амбулаторном. В крайне тяжелом состоянии 113 человек, в тяжелом - 733.