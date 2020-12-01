В Бишкеке возвращаются к работе кинотеатры и компьютерные клубы

В Бишкеке с сегодняшнего дня вновь открываются кинотеатры, фуд-корты и компьютерные клубы. Об этом в ходе брифинга сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

При этом заполняемость объектов не должна быть более 50%, люди должны соблюдать масочный режим и исполнять санитарные предписания.

- Мы очень надеемся на ответственность бизнесменов и клиентов, на то, что ни будут соблюдлать предписанные санитарные нормы, - сказала Айжан Чыныбаева.

Она отметила, что сейчас в Бишкеке наблюдается относительно стабильная ситуация по коронавирусу. Ежедневно выявляются новые случаи, однако при соблюдении санитарных норм столица сможет пройти этот этап без значительных потерь.

В Бишкеке действуют 12 больниц на 1150 койко-мест, кроме того действует номер телефона для самодиагностики 118.