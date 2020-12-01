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В Бишкеке возвращаются к работе кинотеатры и компьютерные клубы

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке с сегодняшнего дня вновь открываются кинотеатры, фуд-корты и компьютерные клубы. Об этом в ходе брифинга сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

При этом заполняемость объектов не должна быть более 50%, люди должны соблюдать масочный режим и исполнять санитарные предписания.

- Мы очень надеемся на ответственность бизнесменов и клиентов, на то, что ни будут соблюдлать предписанные санитарные нормы, - сказала Айжан Чыныбаева.

Она отметила, что сейчас в Бишкеке наблюдается относительно стабильная ситуация по коронавирусу. Ежедневно выявляются новые случаи, однако при соблюдении санитарных норм столица сможет пройти этот этап без значительных потерь.

В Бишкеке действуют 12 больниц на 1150 койко-мест, кроме того действует номер телефона для самодиагностики 118.


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URL: https://www.vb.kg/394647
Теги:
мэрия, Бишкек, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (891 материалов)
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