В мэрии надеются, что государственные школы откроют с третьей четверти

В мэрии Бишкека надеются, что государственные школы вернутся к офлайн образованию в третьей четверти. Об этом сегодня, 1 декабря, в ходе брифинга сообщила вице-мэр столицы Айжан Чыныбаева.

- Открытие школ – это большая ответственность. Не только мэрии, но всех нас. Мы до сих пор не открываем школы так как надеемся, что люди переболеют COVID в легкой форме, и выработается коллективный иммунитет, - сказала Айжан Чыныбаева.

При этом, частные школы уже получили разрешение от мэрии возобновить работу в традиционном формате, однако государственные школы не могут выполнить санитарные требования.

- Мы осмотрели школы, большинство из них переуплотненные. За партами сидят по три ученика, системы вентиляции старые. А между тем мы ставим под удар здоровье более 2 тысяч учителей, - сказала вице-мэр.

Для положительного решения по школам необходимо, чтобы не было роста заболеваемости среди детей до 14 лет.

Напомним, из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу обучение проходит в онлайн режиме. С сегодняшнего дня в Бишкеке открываются кинотеатры, компьютерные клубы и фуд-корты.