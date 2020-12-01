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Единственный кандидат-выдвиженец от партии не будет участвовать в выборах

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- Оксана Гут
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Сазыкбай Турдумалиев передумал участвовать в выборах президента КР.

Сегодня, 1 декабря, гражданин КР Турдумалиев Сазыкбай Абдрахманович обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах президента Кыргызской Республики, назначенных на 10 января 2021 года.

Турдумалиев - генеральный директор "Центра комплексного снабжения". Он был единственным выдвиженцем от политической партии, в частности от "Республиканская партия "Улутман". Остальные кандидаты, их на сегодня осталось 46, самовыдвиженцы. Еще, отметим, накануне Садык Шер-Нияз заявил, что не будет баллотироваться в президенты. Но документы из ЦИК пока не отзывал.


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URL: https://www.vb.kg/394649
Теги:
выборы, партии, президент, Кыргызстан, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (175 материалов)
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