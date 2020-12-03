ВОЗ обновила информацию по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновления по ношению масок, сообщается на сайте ВОЗ.

Организация подчеркивает, что одной маски недостаточно для полноценной защиты от вируса. Необходимо продолжать соблюдать меры профилактики: гигиена, социальная дистанция, избегание прикосновений к лицу, соблюдение правил дыхания, вентиляция в помещениях, карантин и изоляция. Однако ВОЗ советует носить маску всегда, независимо от соблюдения дистанции.

- Важно носить немедицинские маски, как внутри помещений (магазинов, рабочих мест, школ и других), так и вне их, где невозможно физическое дистанцирование как минимум в один метр, - информирует ВОЗ.

Все эти рекомендации распространяются на взрослых и на детей от 12 лет.