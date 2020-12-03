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ВОЗ обновила информацию по ношению масок

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- Виктория Гунгер
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Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновления по ношению масок, сообщается на сайте ВОЗ.

Организация подчеркивает, что одной маски недостаточно для полноценной защиты от вируса. Необходимо продолжать соблюдать меры профилактики: гигиена, социальная дистанция, избегание прикосновений к лицу, соблюдение правил дыхания, вентиляция в помещениях, карантин и изоляция. Однако ВОЗ советует носить маску всегда, независимо от соблюдения дистанции.

- Важно носить немедицинские маски, как внутри помещений (магазинов, рабочих мест, школ и других), так и вне их, где невозможно физическое дистанцирование как минимум в один метр, - информирует ВОЗ.

Все эти рекомендации распространяются на взрослых и на детей от 12 лет.


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URL: https://www.vb.kg/394743
Теги:
ВОЗ, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (898 материалов)
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