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Выборы. Сколько избирателей уже поддержало Жапарова, Касенова и Тольбаева

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- Оксана Гут
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Сегодня, 3 декабря, истекает срок подачи в ЦИК подписных листов от кандидатов в президенты Кыргызстана. Пока они поступили от троих. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Так, в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили подписные листы выдвинутых кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики

- Касенова Аймена Абдыталиповича. Количество сданных подписей – 46 270.

- Жапарова Садыра Нургожоевича. Количество сданных подписей – 59 998.

- Тольбаева Бабыржана Латихановича. Количество сданных подписей – 58 029.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 62 Конституции Кыргызской Республики, статьи 52 Конституционного закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее по тексту - Конституционный закон) кандидат должен быть поддержан не менее чем 30 тысячами подписей избирателей. При этом количество представленных подписей не должно превышать 60 тысяч подписей избирателей.

Рабочая группа по приему и проверке подписных листов ЦИК КР осуществляет проверку достоверности представленных подписей в течение 8 календарных дней.

В соответствии с пунктом 54 Инструкции "О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и их уполномоченными представителями", проверке подлежат все подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки до установления 30 тысяч достоверных подписей избирателей.

Центральная избирательная комиссия осуществляет проверку достоверности подписей с привлечением работников регистрационных служб и экспертов уполномоченного государственного органа в сфере судебно-экспертной деятельности.

ЦИК КР напоминает, что срок сдачи подписных листов в поддержку кандидатов в Президенты КР, согласно Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента КР, истекает в 23:59 часов 3 декабря 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/394759
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (179 материалов)
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