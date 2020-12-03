Кубатбек Боронов госпитализирован в больницу с COVID-19

Экс-премьер-министр Кубатбек Боронов госпитализирован в инфекционную больницу Бишкека с диагнозом коронавирус. Информацию VB.KG подтвердил его помощник Руслан Турдумамбетов.

Пару дней назад его госпитализировали в больницу. Состояние удовлетворительное. Информация некоторых СМИ о том, что он лежит в реанимации не соответствует действительности, - сказал Турдумамбетов.

Напомним, Кубатбек Боронов был назначен первым вице-премьер-министром в апреле 2018 года. После отставки Мухаммедкалыя Абылгазиева в июне 2020 года возглавил правительство.