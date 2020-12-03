Из предвыборной гонки за пост президента КР выбыли еще двое кандидатов

Из предвыборной гонки за пост президента Кыргызстана выбыли еще двое кандидатов.

Сегодня, 3 декабря, президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Малиев Арсланбек Касымакунович обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах Президента Кыргызской Республики.

Отозвал документы из ЦИК и председатель общественного объединения "Балыкчы Ак-Жол Ынтымагы" Тукунов Акжолтой Шакирбекович.

Претендентов на пост главы государства Кыргызстана, таким образом, остается 42. Выборы президента состоятся 10 января 2021 года.