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Из предвыборной гонки за пост президента КР выбыли еще двое кандидатов

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- Оксана Гут
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Из предвыборной гонки за пост президента Кыргызстана выбыли еще двое кандидатов.

Сегодня, 3 декабря, президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Малиев Арсланбек Касымакунович обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах Президента Кыргызской Республики.

Отозвал документы из ЦИК и председатель общественного объединения "Балыкчы Ак-Жол Ынтымагы" Тукунов Акжолтой Шакирбекович.

Претендентов на пост главы государства Кыргызстана, таким образом, остается 42. Выборы президента состоятся 10 января 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/394771
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (180 материалов)
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