Завершился очередной этап выборной кампании - кандидаты на должность Президента КР сдали подписные листы и оплатили избирательный залог. По состоянию на 23:59 часов 3 декабря в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили подписные листы от 21 кандидата. Однако, один из них - Саматбек Ибраев не будет бороться за кресло президента Кыргызстана. Он не представил справку о внесении избирательного залога и в его подписном листе всего 15 033 подписей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Итого в следующий этап выходят 20 кандидатов:

1. Б. Тольбаев – 58 029 подписей, избирательный залог внесен 27.11.2020;

2. С. Жапаров – 59 998 подписей, избирательный залог внесен 01.12.2020;

3. А. Касенов – 46 270 подписей, избирательный залог внесен 18.11.2020;

4. А. Абдылдаев – 47 998 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

5. Р. Джеенбеков – 39 874 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

6. К. Асанов – 43 864 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

7. Э. Абакиров – 43 630 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

8. А. Мадумаров - 39 856 подписей, избирательный залог внесен 27.11.2020;

9. А. Сегизбаев - 55 480 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

10. К. Чороев – 39 053 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;

11. Ж. Байгуттиев - 51 896 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

12. М. Арстанбек – 33 083 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

13. К. Сооронкулова – 33 458 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;

14. Р. Тагаев – 40 651 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

15. Б. Калмаматов – 35 300 подписей, избирательный залог внесен 02.12.2020;

16. К. Иманалиев – 35 658 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;

17. И. Ташов – 39 493 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;

18. К. Токтосунов – 30 106 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020, зачислен 04.12.2020;

19. У. Кочкоров – 43 804 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020;

20. К. Исаев – 38 987 подписей, избирательный залог внесен 03.12.2020.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 62 Конституции Кыргызской Республики, статьи 52 Конституционного закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" кандидат должен быть поддержан не менее чем 30 тысячами подписей избирателей. При этом количество представленных подписей не должно превышать 60 тысяч подписей избирателей.

Рабочая группа по приему и проверке подписных листов ЦИК КР осуществляет проверку достоверности представленных подписей в течение 8 календарных дней.

В соответствии с пунктом 54 Инструкции "О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и их уполномоченными представителями", проверке подлежат все подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки до установления 30 тысяч достоверных подписей избирателей.

Центральная избирательная комиссия осуществляет проверку достоверности подписей с привлечением работников регистрационных служб и экспертов уполномоченного государственного органа в сфере судебно-экспертной деятельности.