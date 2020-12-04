Канат Исаев. Скелеты в шкафу "идеального" лидера

В последнее время в СМИ и Сетях все чаще мелькает имя бывшего спикера ЖК Канатбека Исаева. Конечно, пост торога он занимал недолго. Зато достаточно долго возглавлял провластную партию "Кыргызстан" в парламенте страны.

Примечательно, что на последних выборах в ЖК (результаты которых были отменены) партия "Кыргызстан", по словам членов ЦИК, стала лидером по нарушениям. Сейчас, после смены власти, Исаев пытается сделать "хорошую мину при плохой игре" и позиционировать себя, как человека с кристальной чистой репутацией.

Идеальный образ

Надо отметить, что это образ Исаев пытался себе создать даже после ряда громких скандалов. Причем с пометкой главного "лидера севера" Кыргызстана. Вот только, кроме скандалов и периодического прислуживания власти, в его биографии ничего нет.

Сторонники Канатбека Исаева в преддверии выборов пытаются вновь представить его жертвой политических гонений и несправедливости. Хотя, скажем, от кресла и.о. главы государства Исаев отказался по вполне понятным причинам – претендовать на полноценную должность главы КР. Ведь по нынешнему законодательству человек имеющий статус и.о президента при досрочных выборах занимать в дальнейшем этот пост не может.

Но, представляя Каната Исаева в качестве потенциального кандидата на президентский пост, надо задавать иной вопрос. Отвечают ли его репутационные "скелеты в шкафу" образу главы государства?

Сейчас никого не удивишь, что у кандидатов и партий столь много "свободных" денег. Исаев не только легко внес "президентский" миллион и прошлый избирательный залог на выборах в ЖК, но и "необеднел", потратив немалые деньги на прошлую агитационную компанию. Общество хорошо помнит многочисленные баннеры "Кыргызстана" с обновляющимся каждую "пятилетку" обещанием выплаты "суйунчу" за каждого рожденного ребенка в 50 тысяч сомов. И это при том, что таких денег нынешний бюджет себе точно позволить не может. Правда, лидера партии такие "мелочи" мало смущали.

Подзабытая история и бакиевский след

Разбогател Канат Исаев еще в бытность градоначальником Токмака. Он был настолько уверен в своей неуязвимости, что, как говорится в фабуле его дела, "отмывал средства через все возможные муниципальные службы".

Примечательно, что "карьерный взлет" Канатбека Кедейкановича пришелся на пик правления скандально известного Курманбека Бакиева. Аккурат в 2005 году он становится сначала ведущим специалистом Министерства экономики и финансов КР, затем главой газового хозяйства, а с 2008 по 2010 года - мэром города Токмак.

Но вернемся к уголовным делам. После революции 2010 года Исаев становится депутатом ЖК от партии "Республика". И это при том, что 26 июня 2010 года Управлением ГСФП по Чуйской области возбуждает против него уголовное дело по ст.304 ч.3 п.1 ("Злоупотребление должностным положением") и даже по ст.305 ч.1 ("Пытка") УК КР. Поводом послужила незаконная реализация здания бывшего общежития ОАО "Ак-Була" по заниженной стоимости. В итоге ущерб государству составил 2 млн. 117 тыс. 880 сомов.

Второе уголовное дело в отношении уже депутата ЖК Исаев последовало аккурат спустя полгода 2 ноября 2010 года. На этот раз следствие выяснило, что экс-градоначальник продал незаконно здание городской библиотеки в частную собственность. Однако в этом же году дело, по странному стечению обстоятельств было приостановлено.

Правда, против подобного решения на тот момент открыто выступила Генпрокуратура. Он отменяет решение о приостановлении и в 2012 году новь возбуждает уголовное дело. Но также ненадолго – до 2013 года. Затем дело вновь приостанавливают.

Муниципальные миллионы

А теперь подробнее. Согласно фабуле дела, поступившего тогда на рассмотрение в надзорный орган, 4 ноября 2008 года Исаев на посту градоначальника вынес постановление за №567 о создании Муниципального предприятия "Токмок Инвест Групп". Затем он издает приказ №19 от 17 января 2009 года о назначении генеральным директором данного муниципального предприятия Султана Бекташева. Вроде ничего не обычного. Вот только последний – близкий родственник Исаева, а именно, его двоюродный брат.

Затем Исаев изменяет целевое назначение земельного участка в районе центрального рынка Токмака. Хотя изначально на нем планировалось строительство муниципальной автостанции.

Мэр поручает сотрудникам токмакского муниципалитета разработать соответствующую документацию и произвести юридическое оформление перенесенной автостанции.

20 февраля 2009 года Токмакский горкенеша дает мэру разрешение на строительство автостанции на сумму 2 млн 126 тысяч 008 сомов. То есть, согласно экспертизе, стоимость работ была завышена более чем на полмиллиона сомов, а именно - 697 160 сомов.

Причем в деле говорится о сговоре Исаева с с первым вице-мэром Имамалиевым, начальником УМС Эсенбековым и директором ОсОО "Азия Строй Сапат" Б.Асыгалиевым.

Что касается "Ак-Булы", то Токмакский горкенеша 13 марта 2008 года выводит здание бывшего общежития ОАО "Ак-Була" из перечня объектов социальной инфраструктуры в разряд нежилых помещений.

А главе земельной комиссии Имамадиеву дается задание рассмотреть возможности по продаже здания бывшего общежития ОАО "Ак-Була". Есть и покупатель - Б.Асыгалиев. Речь тогда шла о сумме 2 млн 857 тысяч сомов.

Расследование шло долго. В январе 2018 года ( к слову, пока прежняя власть еще не утвердилась на своих постах), райсуд приговаривает Исаева к 12 годам лишения свободы.

Вот только уже спустя полгода - в июне 2018-го Бишкекский горсуд неожиданно переквалифицировал уголовное дело депутата ЖК и закрыл за истечением сроков давности.

Примечательно, что ходила информация в 2010 году о причастности Каната Исаева и к подрыву автомашины марки "Тойота Лэнд Крузер", в результате чего погиб двукратный чемпион мира по кикбоксингу Руслан Абасов, а также покушения на убийство Назаралиева. Так как и Абасов и Назаралиев тогда принимали активное участие по унизительному изгнанию Исаева с должности мэра Токмака в момент революции 2010 года.

"Любимец" прежней власти

Новый взлет карьеры Исаева начался при прежней власти – президентстве Сооронбая Жээнбекова. В ЖК партия "Кыргызстан" в последние годы в основном утверждала команды и инициативы действующей власти.

Но вернемся к уголовным делам. Недавно в СМИ появилась информация, о неком начавшемся политическом "давлении" на Каната Исаева, как "наиболее потенциального лидера президентской гонки". Основалось оно на том, что недавно с должностей были уволены его сестра, главврач в Токмаке и его брат в МВД – Талант Исаев.

Однако сторонники Исаева почему-то умолчали, что "любимец" Жээнбекова имел в судебных органах сестру - судью Первомайского райсуда Кундус Исаеву. При этом, его зять Бакай Эшенгулов был замешан в деле о пропаже 200 тыс долларов по уголовному делу Улана Чалбаева - 200 тысяч долларов США, при получении которых в апреле 2018 года сотрудник Генпрокуратуры был задержан.

Упоминают сторонники Исаева и про "давление" на его друзей Асана Токтосунова и Эрика Акматова. Компании, аффилированные с этими лицами, упоминались в связи с контрабандой, налоговыми нарушениями, выводом средств, злоупотреблениями, хищениями в ряде СМИ. А значит, выставить себя лидером с незапятнанной репутацией у Каната Исаева точно не получится.

К слову, стоит напомнить, что в свое время Исаев пытался "втереться" в доверие к приближенным Сооронбая Жээнбекова.

Надо отметить, что именно Исаев активно выступал за продление работы Сооронбая Жээнбекова, совершал с ним жума-намаз. А после ухода заявил, что "Жээнбеков останется в памяти как президент-созидатель".

По прошедшей информации, в настоящее время Канат Исаев пытается активно заручиться поддержкой Кремля. Об этом одному из отечественных СМИ недавно заявил экс-кандидат в президенты Садык Шер-Нияз.

Но если так и есть, то ставку Москва однозначно делает не на того кандидата…

К тому же, интересно, недавно ГСБЭП привлек к ответственности Тайырбека Сарпашева, заставив вернуть его в ведение государства 500 гектаров земли. Поднимаются сейчас Финполом и другие дела чиновников и политиков. Обратят ли они взор на многочисленные давние "долги" экс-мэра Канатбека Исаева?...