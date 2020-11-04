Кубанычбек Жумалиев. "Ноль" в декларациях, по факту - миллиарды?

Финполиция КР сегодня инициировала обыски в офисах предприятий, связанных с депутатом Кубанычбеком Жумалиевым. Ранее им с супругой Розой Амановой запретили покидать пределы Кыргызстана.

Стоит отметить, что до этого нынешний глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев судился с депутатом по поводу информации о причастности парламентария к имеющемуся в его ведении имущества. Так в мае 2020 года в социальной сети Facebook Жапыкеев написал, что Жумалиев якобы владеет 2,5 млрд долларами. Также они имеет долю в ряде компаний.

Однако, в официальной декларации нардепа за 2018 год указано, что у него есть дом, квартира, автомашина Lexus LS 2007 года выпуска и доход свыше 1,5 млн сомов в год. При этом записанного на родственников имущества нет.

В настоящее время, согласно базе Минюста КР, на депутата Жумалиева и его супругу зарегистрированы около 50-ти компаний. Еще десяток-другой числятся на его родственниках, включая братьев, детей и племенников. Возможно, это связано с тем, что по закону они не являются близкими родственниками парламентария. А значит, предъявить им что-то невозможно. Не попадут они и под конфискацию, скажем, в случае уголовного дела. Например, как его племенник-бизнесмен Султан Мырзабеков, который является директором "Бишкекского Международного Авиационного Института" под чутким учредительством самого Кубанычбека Мырзабековича.

К слову, на племяннике числится и без участия парламентария немало фирм и компаний.

Активной бизнес-вумен является и дочь парламентария Алтынай Жумалиева. К слову, именно она, согласно данным Минюста, владеет ТЦ "Гоин". И это помимо ряда других фирм. Надо отметить, что немало фирм зарегистрировано на брата Жумалиева – Самарбека Жумалиева в Джалал-Абадской области.

Ну а сам Кубанычбек Жумалиев, согласно базе Минюста, имеет прямое учредительство и руководство в компаниях: ОсОО "Курманбек", ОсОО "Курманбек плюс", ОсОО "Первый металлургический комбинат", ОсОО "Сары-Таш гравий", ОсОО "Кыргыз-Глав-Цемент", ОсОО "Южные золотые ворота", ОсОО "Кыргызский горно-геологический транспортный колледж", ОсОО Mudarris, Учреждение "Бишкекский колледж компьютерных систем и технологий", ОсОО "Микрокредитная компания "Тез Финанс Кредит", ОсОО "Транзит Азия Телеком", ОсОО "АЖАИ", ОсОО "Манас Коал", ОсОО "Шеньхуа", ОсОО "Деко Дом", ОсОО "Три Льва", "Технологический университет "Дастан", ОсОО "Физтех", ОсОО "Бишкекский международный авиационный институт, ОсОО Yontan Energy Co., Ltd (Йонтан Энерджи Ко., Лтд), ОсОО "Южные золотые ворота" и т.д.

Примечательно, что Жумалиев числится руководителем Государственной комиссии КР по радиочастотам с государственной формой собственности. Дата регистрации 12.11.1997. (Стоит напомнить, что из-за скандала, связанного с радиочастотами подал в отставку экс-премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Он разразился вокруг незаконного переоформления радиочастот для мобильной связи 4G).

Интересно, что принадлежащая Жумалиеву ОсОО "Курманбек" и ОсОО "Курманбек плюс" числится в качестве держателей действующих лицензий на разработку четырех месторождений в Джалал-Абадской области. Три выданы нардепу на добычу известняка, один на суглинки. К тому же, эти компании числятся в новых заявителях на приобретение ряда месторождений в ГКПЭН.

Немало имущества оформлено и на жену Жумалиева - певицу Розу Аманову. Примечательно, что, как и ее супруг, она является учредителем ряда образовательных медицинский вузов и центров. Так Аманова значится в базе Минюста, в компаниях: ОсОО "Научно-исследовательский институт онкологии и радиологии Международного медицинского университета", известного медцентра "Клиника профессора Асымбековой Г. У.", ОсОО "Ала-Тоо Групп Плюс", ОсОО "Билим Бишкек" мектеп-комплекси", ОсОО "Вириннор", ОсОО "Международный медицинский университет", "ТРК Санат", "Фиделите Констракшн", "Мурас Трэвел", "Стар отель", ОсОО Generation Corporation, "Билим Бишкек КейДжи" мектеп-комплекси", "Международный университет искусств и коммуникации, "Веллмарт".

И это только официально зарегистрированное участие Жумалиева и его родственников в компаниях. Вот только ни одно из этих фирм, как ни странно, не отражено ни в одной налоговой декларации парламентария за последние пару лет.

Стоит напомнить, что после инициированного ГСБЭП расследования по заявлению Сыймыка Жапыкеева, Кубанычбек Жумалиев клялся на Коране, что не замешан в коррупции. - Я, Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович, во время своей деятельности с 1992 по 2005 годы ни разу не участвовал в коррупционных делах. Во-вторых, когда ко мне обращались мои родственники, я на своем интеллектуальном уровне подавал идеи, но все они покупали на деньги, заработанные своим трудом, - сказал он, держа в руках Священное писание мусульман. За эти годы Жумалиев занимал разные должности – от министра транспорта и дорог КР, главы кабмина до депутата ЖК от фракции "Бир Бол".

Согласно закону "О статусе депутата", парламентарии не могут одновременно с наличием мандата не могут осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. А значит, действующее учредительство Жумалиева – прямое нарушение закона КР. И теперь в нем будет активно разбираться Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

Важно иное. В прошлый раз, когда Финпол инициировал проверку имущества Жумалиева, за него активно вступились коллеги по ЖК. Они тогда сделали акцент на том, что наличие мандата накладывает некий запрет на подобные процедуры. В настоящее время срок VI созыва ЖК по понятным причинам продлен, как, собственно, и депутатский мандант Жумалиева. И не прикроется ли он им в случае форм-мажора, сказать сложно.