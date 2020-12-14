Кожобек Рыспаев. Конфликт интересов, личные кадры и попирание законов

То, что нынешний созыв Жогорку Кенеша по большей части напоминает цирк, отечественные парламентарии доказывали неоднократно. Среди отличившихся – депутат Кожобек Рыспаев. Тот самый, что год назад запомнился электорату тем, что потребовал найти и наказать тех, кто обозвал парламентариев баранами. Об этом он заявил тогда на заседании парламента, пожаловавшись коллегам.

"Люди звонят депутатам и обзывают их баранами. Я ответил на "чимкирики", что мы не сопливые, мы - элита народа", - обиделся тогда нардеп.

Позже Рыспаев разъяснил общественности, что имел ввиду под термином "элита народа".

- Я не сказал, что сам отношусь к элите. Я сказал, что в стенах парламента сидит политическая элита. Об этом даже написано в Википедии:"Политическая элита - привилегированная группа, которая занимает руководящие позиции во властных структурах", - поделился тогда интернет-познаниями депутат.

Депутатское лобби и "детская" горнорудка?

Интересно другое, а именно то, как депутат ЖК Кожобек Рыспаев лоббирует собственные интересы.

На должности главы комитета по энергетике и недропользованию Кожобек Рыспаев находится, как ни странно, с 2012 года. При этом, какой-либо специальностью для курирования стратегической отрасли страны Рыспаев не обладает. Но при этом активно вмешивается в деятельность всех крупных инвесторов, "рубит" законы по горнорудке и пытается оказывать давление на "Кыргызалтын".

Неоднократно появлялись заявления о том, что Рыспаев лоббирует свои кадры. Например, в лице экс-главы "Макмала". Правда, по ясным причинам, нардеп свое знакомство с Алмазом Исмаиловым опроверг. Хотя об этом ранее открыто заявлял экс-глава "Кыргызалтына".

Честным и чистым быть у Рыспаева точно не получится хотя бы потому, что находясь на посту главы комитета ЖК по горной промышленности и энергетике, его сыновья Кожобек уулу Эсенгелди и Амангельды Рыспаев, являются соучредителями и учредителями ряда компаний, занимающихся добычей золота, угля и цветных металллов. Это ОсОО "White Stone" - добыча строительного и отделочного камня, ОсОО "ДИЕС" - добыча и обогащение прочих руд цветных металлов, причем, имеющая лицензию на добычу золота. При этом в числе других соучредителей - некий Алишер Наншанло, Руслан уулу Ильгиз, Тулебек Абасов и прочие, на счету которых также находится еще ряд фирм по строительной и торговой деятельности. И не исключено, что они также лоббируются "элитным" депутатом. Тем более, что согласно декларации, доходы Кожобека Рыспаева в 2018 году перевалили за миллион. И это только официальные...

Интересно, у одной из фирм, ОсОО "Darius", в учредителях которой младший сын нардепа Кожобек уулу Эсенгелди - следователь Свердловского РУВД, основной вид деятельности – добыча каменного угля. Компания прошла регистрацию 18 сентября 2017 года. А в 2019 году Рыспаев на заседании ЖК неожиданно озаботился качеством угля, поставляемым на ТЭЦ Бишкека:

- Вот, заложили в программе строительство ТЭЦ в Кара-Кече. Не надо там его строить, посмотрите сначала на качество угля. Каким углем мы топим, какими шлаками? - возмущался тогда нардеп.

Конечно, сам Рыспаев тендерами на поставку угля не занимался. По крайней мере, открыто. Но вот не является ли конфликтом интересов приближенность его детей к горной промышленности? Тем более, что в 2016 году, Рыспаев открыто подчеркивал, что: "Если депутат имеет месторождение и не передал его в доверительное управление после избрания, он не имеет права участвовать в торгах. Эти депутаты уверяли меня, что все передали. Они сами выдвинули свои кандидатуры. Я говорил, что им будет плохо. Я предупреждал, что у них есть месторождения". Этот вопрос был им поднят, когда в том же году, два действующих депутата ЖК Абтандил Кулбараков и Абдыкапар Султанов, являясь владельцами угольных компаний, выдвинули свои кандидатуры в члены тендерной комиссии на поставку угля на ТЭЦ Бишкека. Двойные стандарты?

Законы - на "троечку"

Возможно именно с этим был связан конфликт депутата с экс-главой "Кыргызалтына" Алмазом Алимбековым. Последний категорически, в отличие от своих предшественников, отказывался "плясать под дудку" "элиты парламента". А это мешало депутату продвигать свои интересы. К слову, в фокусе внимания Рыспаева обычно оказывались крупные золоторудные месторождения: "Кумтор", "Альянс Алтын" и т.д. А принимаемые парламентарием законы, по большей части, вызывали возмущение недропользователей. Так, например, 14 мая 2019 года одобрил во втором чтении законопроект "О внесении изменений в закон КР "О недрах".

Предлагалось, чтобы лицензии на право пользования ими с целью разработки продлевались по заявлению лицензиата при ряде условий, в том числе при выполнении не менее 50% объема добычи, установленного лицензионным соглашением (или лицензионными соглашениями) на проведение работ за весь период его (или их) действия.

Однако существующая норма не в полной мере справедлива, так как не учитывает особенности отдельных месторождений, лицензиатов. Под действие данной нормы подпадают и добросовестно работающие предприятия, которые полностью (порой даже выше 100%) выполняют годовые производственные планы, однако в виду изначально больших запасов месторождения и малого спроса на рынке не достигли показателя по отработке половины запасов всего месторождения.

Цель - "подмять" ФПК?

Примечательно, что на прошедших в октябре выборах в ЖК депутат Рыспаев отказался от участия в избирательном процессе. Ходили слухи, что нардепа, попросту, отказались брать в политобъединения. По другой информации, он уже достаточно длительное время пытается возглавить Федерацию профсоюзов Кыргызстана, либо поставить на место его главы "своего человека". Ведь, профсоюзы – возможность продавливать интересы крупных инвесторов. Именно с этим и связан столь активный интерес Кожобека Рыспаева к организации. Поэтому, неудивительно, что он в обход повестке заседаний, систематически поднимает тему ФПК.

Более того, несмотря на все суды, Рыспаев в прошлый четверг практически инициировал рейдерский захват ФПК вместе со "своим человеком" Мирбеком Асанакуновым. Ведь, если Рыспаев "протащит" законопроект "О профсоюзах", против которого уже выступила даже Международная организация труда, все средства "отраслевиков" будут сконцентрированы в руках одного человека – главы ФПК. И если на этой должности будет находиться кадр депутата, то он получит доступ не только к вышеуказанным средствам, но и к участкам и курортам, находящихся в собственности Федерации, и опять же, к крупным инвесторам в горнорудке.

Возможно поэтому, нардеп не только открыто плюет на решения трех судов Кыргызстана, включая Верховный, но и пытается посадить в кресло председателя профсоюзов человека, которому в принципе, запрещен доступ в организацию. Ведь, Рыспаев понимает, что после следующих выборов в ЖК, останется без мандата. Может это и к лучшему, ведь в очередной раз, "слуга народа" доказывает, что на законы в угоду своим интересам ему, собственно, плевать! Вот только вопрос в другом, сколько будет сходить подобная наглость "элите народа", чьи полномочия, согласно закону, закончились еще в октябре…