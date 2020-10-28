Аскарбек Шадиев может вернуться в Кыргызстан?

Недавно и.о. президента КР Садыр Жапаров объявил в стране экономическую амнистию.

"Коррупционерам, бывшим чиновникам, которые сидят в долях различных компаний, чиновникам, которые путем рейдерского захвата незаконно овладели акциями крупных предприятий, предпринимателям, которые уклоняются от уплаты налогов, руководителям министерств и ведомств, таможенникам и финансистам даю 30 дней, чтобы вы сами все раскрыли и предоставили реальные сведения об имеющихся таковых фактах", - сказал он.

Виновные должны добровольно возместить каждую копейку, незаконно полученную от государства, а также раскрыть и предоставить сведения о своем скрытом имуществе и капитале. Тех, кто пойдет на подобный шаг, власти пообещали избавить от ареста и дальнейшего уголовного преследования.

А значит, в Кыргызстан вполне может вернуться беглый депутат и "кошелек" Атамбаева, Аскарбек Шадиев. К слову, подобные слухи кулуарно муссируются среди парламентариев.

Напомним, 25 августа 2017 года Аскарбек Шадиев зная, что в этом году премия имени Чингиза Айтматова присуждаться не будет, направил спикеру ЖК обращение о необходимости выделения денежных средств в размере $30 тысяч - для вручения лауреату премии. Такое заявление озвучила тогда Генпрокуратура КР.

15 сентября 2017 года на основании этого обращения деньги выдали заведующему отделом комитета Арсену Закирову, которые в секретариат МПА СНГ не поступили.

- В результате противоправных действий Аскарбека Шадиева государству причинен особо крупный материальный ущерб в сумме более 2 миллионов сомов, - отметили тогда в Генпрокуратуре.

К слову, эта сумма в разы меньше той, которую недавно выплатил после задержания бывший глава таможни КР Райм Матраимов. Там речь шла о 2 миллиардах сомов.

Позже выяснилось, что Аскарбек Шадиев, обвиняемый в злоупотреблении служебным положением, перешел реку вброд на границе с Таджикистаном и вылетел из Худжанта в Москву.

В Facebook появились снимки постановления ГКНБ о наложении ареста на имущество бывшего первого вице-премьера Кыргызстана Аскарбека Шадиева и его близких.

Арест был наложен на все доли и счета более чем в 20 банках Кыргызстана, а также на дома и автомобили, которые принадлежали депутату и его семье.

По данным ГКНБ, Шадиев владел 50 процентами акций ОсОО "Карвен групп", ему и А. К. Шадиевой принадлежало 100 процентов акций ОсОО "Боорсок плюс", 33 процента акций ОсОО "Карвен Четыре сезона"и крупные доли в десятках частных фирм.

Затем стало известно, что родственники Шадиева пытаются вывести его имущество из-под ареста.

В настоящее время, согласно базе Минюста, Аскарбек Шадиев и его родственники по-прежнему являются владельцами ряда действующих фирм и фондов. Причем в нескольких единоличным учредителем числится лишь Аскарбек Шадиев. Неудивительно, что многие высказывают недоумение, что человек с таким состоянием, как у Шадиева, "погорел на 30 тысячах долларов".

Позже на пресс-конференции экс-секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев заявил, что у Шадиева конфисковано имущества на 1,8 млрд сомов. В перечне значатся:

ОсОО "Бената" - 50% доля в уставном капитале; ОсОО "Карвен групп" - 50% доля в уставном капитале; ОсОО "Ларель" - 50% доля в уставном капитале; ОсОО "Боорсок плюс" - 100% доля в уставном капитале; ОсОО "Тип Топ" - 100% доля в уставном капитале; ОсОО "Трейд Инвест" - 100% доля в уставном капитале; ОсОО "Континенталь транс сервис" - 33,33% доля в уставном капитале; ОсОО "Аква Инвест плюс" - 50% доля в уставном капитале; ОсОО "Аква Инвест" - 100% доля в уставном капитале; ОсОО "Союз Инвест" - 100% доля в уставном капитал Две квартиры, два жилых дома, автомобиль.

К тому же, часть действующего по ныне имущества записано на жену Шадиева - Асель Каныбековну и его детей.

На супруге, входящей в перечень близких родственников, числится:

Общество с ограниченной ответственности "EKKA" ("ЭККА"); Общество с ограниченной ответственности "AQUA-CITY" ("Аква-СИТИ"); Общество с ограниченной ответственности "DOMINANTA CONSULTING" (ДОМИНАНТА КОНСАЛТИНГ) и ряд других фирм.